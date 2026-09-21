Afrique: UFOA-A U17 - Le Sénégal s'incline aux tirs au but face à la Gambie

Les Lionceaux ne conserveront pas leur titre dans la zone UFOA-A. Le Sénégal a été battu par la Gambie aux tirs au but, dimanche au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar, après un match nul (0-0) au terme du temps réglementaire.

Le Sénégal ne réalisera pas le triplé dans le tournoi UFOA-A des moins de 17 ans. Opposés à la Gambie en finale, les Lionceaux ont été contraints au partage des points (0-0) avant de s'incliner lors de la séance des tirs au but.

Les deux sélections se sont livrées une rencontre disputée, mais aucune n'est parvenue à trouver la faille durant les 90 minutes. À la pause, les deux équipes étaient déjà dos à dos (0-0), au terme d'une première période équilibrée et marquée par un nombre limité d'occasions franches. La décision s'est finalement faite aux tirs au but, où la Gambie a pris le dessus pour décrocher le trophée régional. Cette défaite met fin à la série du Sénégal, double tenant du titre après ses sacres en 2024 et 2025.

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Les Lionceaux avaient pourtant atteint la finale après un parcours solide. En demi-finale, ils avaient dominé la Guinée (3-0), avec des buts de Moussa Ndiaye, Souleymane Commissaire Faye et Cheikh Tidiane Thior. Cette finale constituait également une revanche de la phase de groupes. Le 13 septembre, les deux équipes s'étaient déjà neutralisées (0-0) au stade Lat-Dior de Thiès, permettant au Sénégal de terminer en tête du groupe A.