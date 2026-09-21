Afrique: UFOA-A U17 - Le Sénégal s'incline aux tirs au but face à la Gambie

20 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)

Les Lionceaux ne conserveront pas leur titre dans la zone UFOA-A. Le Sénégal a été battu par la Gambie aux tirs au but, dimanche au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar, après un match nul (0-0) au terme du temps réglementaire.

Le Sénégal ne réalisera pas le triplé dans le tournoi UFOA-A des moins de 17 ans. Opposés à la Gambie en finale, les Lionceaux ont été contraints au partage des points (0-0) avant de s'incliner lors de la séance des tirs au but.

Les deux sélections se sont livrées une rencontre disputée, mais aucune n'est parvenue à trouver la faille durant les 90 minutes. À la pause, les deux équipes étaient déjà dos à dos (0-0), au terme d'une première période équilibrée et marquée par un nombre limité d'occasions franches. La décision s'est finalement faite aux tirs au but, où la Gambie a pris le dessus pour décrocher le trophée régional. Cette défaite met fin à la série du Sénégal, double tenant du titre après ses sacres en 2024 et 2025.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les Lionceaux avaient pourtant atteint la finale après un parcours solide. En demi-finale, ils avaient dominé la Guinée (3-0), avec des buts de Moussa Ndiaye, Souleymane Commissaire Faye et Cheikh Tidiane Thior. Cette finale constituait également une revanche de la phase de groupes. Le 13 septembre, les deux équipes s'étaient déjà neutralisées (0-0) au stade Lat-Dior de Thiès, permettant au Sénégal de terminer en tête du groupe A.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.