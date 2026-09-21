Afrique de l'Ouest: UFOA-A - Les Lionceaux perdent leur couronne au profit des Baby Scorpions

20 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L' équipe nationale du Sénégal des moins de 17 ans a été batue par celle de la Gambie, 5 à 3 à l'issue des tirs au but, dimanche, en finale du tournoi de la zone A de l'Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA/A).

A l'issue du temps réglementaire de cette rencontre jouée au Stade Léopold Senghor, à Dakar, les deux équipes étaient à égalité, 0-0.

Souleymane Commissaire Faye a raté un penalty pour les Lionceaux.

Les deux équipes ont terminé la rencontre à 10, avec un jour expulsé de chaque côté.

Avec cette défaite, les Lionceaux échouent dans leur quête d'un troisième titre d'affilée dans ce tournoi de l'UFOA-A.

La Gambie va repŕésenter la zone UFOA-A à la Coupe d'Afrique des nations de la catégorie, avec le Sénégal et la Guinée.

La Guinée a remporté la troisième place de ce tournoi de l'UFOA-A, en dominant (2-0) le Liberia.

Le Sénégal est le champion d'Afrique en titre de la catégorie.

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