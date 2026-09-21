Sénégal: Sédhiou - Sérigne Guèye Diop lance les travaux de l'agropole de Diendé

Sédhiou — Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Sérigne Guèye Diop, a procédé, à la pose de la première pierre de l'agropole de Diendé, une commune située dans le département de Sédhiou (sud), a constaté samedi l'APS.

Financé à plus de 2 milliards FCFA par la Banque islamique de développement (BID), ce parc agro-industriel prévu sur 15 hectares s'inscrit dans le cadre d'une politique de création d'emplois.

Selon Sérigne Guèye Diop, ce projet prévoit la réalisation de plusieurs infrastructures modernes : hangars de stockage, chambres froides, ouvrages hydrauliques, bâtiments administratifs et équipements de transformation.

Il a indiqué que ce projet va générer près de 14.500 emplois directs et 3.500 indirects, tout en renforçant la productivité agricole grâce à la distribution de plants de manguiers, d'anacardiers et à l'appui aux producteurs locaux.

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M. Diop a précisé que ce projet a déjà mis à la disposition des communautés des plants manguiers, des plants d'anacardiers, des unités de transformation et des équipements et blocs de maraîchage pour 49 groupements de femmes et organisations de jeunes.

Le maire de Diendé Doura Cissé, a salué cette initiative qui marque "une étape décisive pour l'emploi et le développement économique de la région".