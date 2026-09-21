Sénégal: Gestion publique - Le Forum civil réclame des éclaircissements sur les dossiers ASER et Yakaar-Teranga

Mbour — Le conseil d'administration du Forum civil, section sénégalaise de Transparency International, a appelé l'État du Sénégal à faire "toute la lumière" sur plusieurs dossiers à incidence financière et socio-économique, notamment "Kosmos Energy-État du Sénégal", et le marché d'électrification rurale ASER-AEE Power EPC, portant sur une avance de démarrage d'environ 37 milliards de francs CFA.

Dans une déclaration rendue publique dimanche à Saly, à l'issue d'une réunion tenue ce week-end, l'organisation de la société civile s'est dite "vivement préoccupée" par la situation de la transparence dans la gestion des affaires publiques.

Le Forum civil estime que l'opinion publique reste dans l'attente d'éclaircissements sur plusieurs dossiers financiers, dont celui relatif aux 30 milliards de francs CFA de "Kosmos Energy-État du Sénégal", évoqué lors de la Déclaration de politique générale du Premier ministre.

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Il demande également des clarifications sur les indemnisations annoncées en faveur des victimes des violences politiques survenues entre 2021 et 2024, les conditions d'acquisition des véhicules destinés aux députés de l'Assemblée nationale et l'utilisation présumée de fonds "Diam" de la Casamance pour l'acquisition de véhicules destinés à la Primature.

La structure cite également le processus ayant conduit l'Office national de recouvrement des avoirs criminels (ONRAC) à céder des véhicules saisis à une autorité publique, ainsi que la gestion des 8 milliards de francs CFA annoncés en octobre 2024 pour apporter une réponse d'urgence aux populations affectées par les crues du fleuve Sénégal, notamment à Bakel et Matam.

L'encadrement et la gestion des fonds spéciaux figurent également parmi les préoccupations soulevées par le Forum civil.

Pour renforcer la transparence, l'organisation préconise notamment la publication du contrat liant l'État du Sénégal à Kosmos Energy relatif au gisement gazier Yaakar-Teranga, ainsi que des termes de l'accord de retrait signé entre les deux parties.

Elle demande aussi la publication des revenus pétroliers issus du gisement de Sangomar au second semestre 2024, conformément aux exigences de transparence applicables au secteur extractif.

Le Forum civil exige, par ailleurs, de faire de la reddition des comptes "un levier majeur de gouvernance" et de mettre en place un système facilitant l'accès à l'information sur les procédures et mécanismes d'allocation des ressources publiques.

Il préconise également la tenue d'assises ou de concertations nationales inclusives sur l'exploitation et la gouvernance des ressources naturelles au Sénégal.

Le conseil d'administration du Forum Civil exhorte enfin l'État à respecter et à faire respecter le calendrier électoral et à organiser les élections à date échue.

Il condamne, par ailleurs, les menaces de mort proférées contre certains membres de la société civile, des journalistes et d'autres leaders d'opinion.