Sénégal: Bakel - Une initiative citoyenne pour l'éducation des filles lancée à Séoudji

Séoudji — Une initiative citoyenne en faveur de l'éducation des filles a été lancée, samedi, à Séoudji, dans la commune de Sinthiou Fissa (département de Bakel), à l'initiative de l'association "Diaspora solidaire Sénégal", a constaté l'APS.

Elle vise à contribuer à la réussite scolaire des filles à travers des actions de sensibilisation sur l'importance de leur maintien à l'école et un appui en fournitures scolaires.

Vingt-six filles issues de treize villages de la commune de Sinthiou Fissa ont ainsi reçu chacune un kit scolaire composé notamment d'un sac d'école, de cahiers, de stylos, d'une trousse et de matériel de géométrie.

"Nous sommes ici pour procéder à la distribution de kits scolaires en faveur des filles, afin d'aider les parents à l'approche de la rentrée scolaire prévue dans quelques semaines. Nous avons choisi treize villages de la commune, à raison de deux filles par village, soit un total de 26 bénéficiaires", a expliqué le président de "Diaspora solidaire Sénégal", Oumar Sow, un natif de Séoudji.

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M. Sow s'exprimait lors de la cérémonie de remise des kits scolaires organisée dans son village, en présence du chef de village, du directeur de l'école élémentaire, des élèves et des habitants.

Il a appelé les parents à maintenir leurs filles à l'école, déplorant les contraintes qui entravent encore leur scolarisation dans la commune de Sinthiou Fissa.

"Dans nos localités, le mariage précoce persiste encore, entraînant une déperdition scolaire chez les filles. Il y a aussi le manque de moyens. D'où l'idée d'apporter un soutien aux parents et de les sensibiliser sur l'importance de l'éducation des filles", a-t-il expliqué.

Cette initiative citoyenne a également été marquée par une opération de reboisement destinée à sensibiliser les filles et les communautés à la protection de l'environnement et à la lutte contre la dégradation des ressources forestières.

Quelque 100 plants ont été mis en terre dans l'enceinte de l'école élémentaire de Séoudji et au niveau du poste de santé du village, avec l'appui du service des eaux et forêts.

L'association "Diaspora solidaire Sénégal" oeuvre pour le développement durable des communautés à travers des actions dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'accès à l'eau.