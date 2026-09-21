Sénégal: Matam - L'ITA s'engage à accompagner les entreprises de l'agroalimentaire

Matam — L'Institut de technologie alimentaire (ITA) va accompagner les entrepreneurs et les micros, petites et moyennes entreprises (MPME) de la transformation agroalimentaire de la région de Matam (nord), a annoncé, dimanche, sa cheffe de la Division développement technologique, Dr Néné Gallé Fall Ba.

"Nous comptons accompagner les entrepreneurs et les MPME de la transformation agroalimentaire de la région de Matam à travers un diagnostic technique et un plan de mise à niveau adapté aux besoins de chaque unité", a-t-elle déclaré.

Mme Ba s'exprimait au terme d'une mission d'information, de sensibilisation, de cartographie et de diagnostic menée dans la région de Matam, dans le cadre du Projet 2 du Programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2-P2RS).

Selon elle, ces rencontres visent à mobiliser l'ensemble des parties prenantes autour des activités prévues dans le cadre de la convention liant l'ITA à l'Unité de coordination du P2-P2RS.

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"Le coeur de cette collaboration réside dans un constat simple : produire ne suffit plus. Il faut transformer, conserver et valoriser", a-t-elle souligné.

Elle a expliqué que ce partenariat vise à renforcer le lien entre la production agro-sylvo-pastorale et les marchés, notamment à travers l'introduction de techniques modernes et durables de transformation.

Cette démarche devrait contribuer à réduire les pertes post-récolte, à accroître la valeur ajoutée des productions locales et à créer de nouvelles opportunités économiques au profit des groupements bénéficiaires, a-t-elle ajouté.

L'intervention de l'ITA portera notamment sur l'identification des principales contraintes auxquelles sont confrontées les unités de transformation et la définition d'un accompagnement adapté à leurs besoins.

Cet appui comprendra la fourniture de spécifications techniques pour les équipements, ainsi que des formations et des séances de coaching sur l'hygiène et les techniques de transformation, de conservation et de stockage des céréales et légumineuses, des produits de l'élevage, des fruits et légumes et des produits halieutiques.

Les bénéficiaires seront également accompagnés dans les domaines du conditionnement, de l'emballage, du marketing et de la communication digitale.

Dr Néné Gallé Fall Ba a, par ailleurs, annoncé un appui aux unités de transformation dans les démarches liées à l'obtention de l'autorisation FRA pour les produits transformés, ainsi que sur les questions relatives à l'étiquetage, aux codes-barres, à la commercialisation et au commerce électronique.

Elle a invité les unités bénéficiaires à s'impliquer pleinement dans le processus, notamment en participant aux diagnostics, aux formations et aux séances de coaching et en facilitant les visites des équipes de l'ITA.

L'initiative concerne également les régions de Tambacounda et de Fatick.

À travers cette collaboration, le P2-P2RS et l'ITA ambitionnent de contribuer à la valorisation des productions locales et au renforcement de la qualité et de la compétitivité des produits issus de la transformation agroalimentaire, a-t-elle conclu.