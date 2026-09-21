Sénégal: Gestion des inondations - Cheikh Tidiane Dièye salue l'efficacité de la stratégie d'anticipation

20 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le gouvernement a misé cette année sur l'anticipation, à travers le curage préventif des réseaux, le prépositionnement des équipements et la mobilisation des équipes sur le terrain pour améliorer la gestion des risques d'inondation, a indiqué, samedi, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye.

"On a travaillé très tôt dans le curage, dans la préparation, le prépositionnement des équipements nécessaires à la gestion de l'hivernage ", a-t-il déclaré lors d'une visite de plusieurs sites d'assainissement à Dakar et Diamniadio.

Il a expliqué que des équipes ont également été mobilisées pendant les épisodes pluvieux pour déblayer et nettoyer les ouvrages afin de favoriser l'écoulement normal des eaux pluviales.

Selon lui, plusieurs gouverneurs ont fait état d'une maîtrise globalement satisfaisante de l'hivernage dans leurs circonscriptions, malgré des difficultés ponctuelles.

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Le ministre a toutefois insisté sur la nécessité de maintenir les interventions jusqu'à la fin de l'hivernage.

"Il faut continuer à travailler", a-t-il insisté, annonçant la poursuite des opérations de curage des caniveaux et de nettoiement.

Cheikh Tidiane Dièye a insisté sur l'importance d'une meilleure coordination entre les différentes structures en charge de la gestion des inondations, soulignant que l'efficacité du dispositif dépend de la bonne exécution de chaque maillon de la chaîne opérationnelle.

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