Afrique: Dakar 2026 - Le COJOJ et l'Union européenne mobilisés pour la propreté de la plage

Des officiels de l'Union européenne, du Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) et divers acteurs ont participé, samedi, à une opération de nettoyage de la plage située derrière la Cour de cassation, à Dakar, à l'occasion de la Journée mondiale du nettoyage de la planète.

Cette opération s'inscrit dans le cadre des préparatifs des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre prochain.

"Ces actions traduisent notre volonté de faire de la propreté, de l'hygiène et de la préservation de notre cadre de vie des priorités constantes", a déclaré Dieynaba Ba Dème, maire de Fann-Point E-Amitié, représentant le maire de Dakar.

Elle a souligné que les opérations de nettoyage doivent être accompagnées d'actions de sensibilisation et d'éducation à la citoyenneté environnementale.

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"Une commune propre ne se construit pas uniquement avec des moyens matériels. Elle se construit aussi avec une conscience citoyenne", a-t-elle dit.

Le chargé d'affaires de l'Union européenne au Sénégal, Thomas Huygnebeart, a salué une initiative destinée à sensibiliser les populations à la gestion des déchets et à la préservation de l'environnement.

"C'était une opportunité de rassembler des Dakarois et des collègues de l'Union européenne pour concrètement nettoyer cette belle plage", a-t-il déclaré.

Il a insisté sur la nécessité d'une responsabilité collective dans la préservation des espaces naturels, estimant que "chaque plage du monde fait partie de notre planète".

M. Huygnebeart s'est réjoui de la coopération entre l'Union européenne et le Sénégal dans plusieurs domaines, notamment l'assainissement de la baie de Hann et la mobilité urbaine, à travers le Bus Rapid Transit (BRT) et le Train express régional (TER).

La responsable des opérations urbaines du COJOJ, Khady Dia Sarr, a, pour sa part, appelé à maintenir la mobilisation en perspective de l'accueil des participants aux JOJ Dakar 2026.

"Il nous faut aujourd'hui nous mobiliser, préparer la ville, nettoyer la ville, aménager la ville, embellir la ville pour les accueillir", a-t-elle déclaré.

Elle a appelé à ce que cette dynamique soit maintenue au-delà des JOJ afin de contribuer durablement à l'amélioration du cadre de vie des populations.