Afrique: Europe - Les joueurs africains brillent avant les éliminatoires de la CAN 2027

À l'approche du coup d'envoi des premières journées de qualification pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027, plusieurs joueurs africains évoluant dans les grands championnats européens se sont illustrés lors de ce dernier week-end de compétition avant la trêve internationale. Cette ultime journée a été marquée par de nombreux buts et passes décisives, à quelques jours du rassemblement des sélections.

Saibari porte sa pierre au large succès du Bayern

En Bundesliga, le milieu marocain Ismael Saibari a trouvé le chemin des filets lors du large succès du Bayern Munich face à l'Union Berlin (7-0), à l'occasion de la quatrième journée. Il a signé le cinquième but d'une rencontre totalement maîtrisée par les Bavarois, qui comptent désormais 10 points et occupent la deuxième place du classement.

Brobbey brille malgré la défaite de Sunderland

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En Angleterre, l'attaquant d'origine ghanéenne Brian Brobbey a livré une performance remarquée face à Manchester City : trois buts inscrits, sans pouvoir éviter la défaite 5-3 de son équipe. Sunderland, auteur d'un début de saison compliqué, pointe à la 14e place avec quatre points après cinq journées.

Moriba lance sa saison avec le Celta Vigo

En Espagne, l’international guinéen Ilaix Moriba a débloqué son compteur de la saison lors de la large victoire du Celta Vigo contre le Racing Santander (5-0), en signant le deuxième but de la rencontre. Le club galicien totalise désormais sept points et occupe la 14e place de Liga, à l'issue de la sixième journée.

Nuamah et Athekame portent Lyon au succès

En France, le ghanéen Ernest Nuamah a été l'homme du match lors de la victoire de l'Olympique Lyonnais contre le Stade Rennais (4-0), en inscrivant les deux premiers buts de la rencontre. Zachary Athekame, d'origine algérienne, a lui aussi pesé sur cette cinquième journée de Ligue 1, avec un but et une passe décisive à son actif. Lyon grimpe à 11 points et occupe la deuxième place du championnat.

Touré et Elphege contribuent au premier succès de Parme

En Italie, El Bilal Touré et Nesta Elphege ont contribué à la première victoire de la saison de Parme, obtenue face au Genoa (2-1) lors de la cinquième journée de Serie A.

L’international malien El Bilal Touré a délivré la passe décisive à David Romero pour l’ouverture du score à la 38e minute. Après l’égalisation du Genoa par Milutin Osmajic en seconde période, Nesta Elphege a servi Pontus Almqvist, auteur du but de la victoire à la 80e minute.

Grâce à ce succès, Parme prend trois points précieux avant la trêve internationale.

Des signaux positifs avant la trêve internationale

Ces performances individuelles interviennent à un moment stratégique, juste avant le coup d'envoi des éliminatoires de la CAN 2027. Auteurs de belles prestations en club, ces joueurs rejoignent désormais leurs sélections respectives avec la confiance nécessaire pour aborder ces échéances internationales décisives.