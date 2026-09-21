Tunisie: CAB - Garder son invincibilité

Les Cabistes comptent sortir indemnes du déplacement à Sfax.

Affronter le CSS à Taïeb Mhiri a généralement été un match difficile pour le CAB. Seulement, les Cabistes, qui sont invaincus jusqu'ici, espèrent continuer à réaliser des résultats positifs. Tout le monde a pris ses précautions pour éviter le piège sfaxien.

Et pour mettre tous les atouts de son côté, l'équipe «jaune et noir» est partie effectuer un stage en amont à Sousse, avant de rallier Sfax la veille du match. «Rassembler de temps en temps les joueurs en mini-stage ne peut qu'être bénéfique pour le groupe sur tous les plans.

On gagne notamment en cohésion et la solidarité se renforce», pense l'entraîneur M. Azaïez. Et d'ajouter concernant le match de tout à l'heure : « Nous sommes sur une courbe ascendante, nous espérons faire aussi bien que lors du dernier match face à l'OB. Certes, ce ne sera pas facile, mais nous défendrons nos chances crânement».

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Dans nos archives Commission Nationale d'appel : Suspension réduite à deux matchs pour DridiUn banc bien garni

L'équipe cabiste sera, à cette occasion, privée des services de son latéral droit Aziz Guesmi, mais le staff technique saura le suppléer de la meilleure manière. On pense notamment au jeune Bilel Ouni qui a donné satisfaction en amical, à ce poste, contre l'ASS, le week-end passé.

Toutefois, il n'est pas exclu qu'il fasse décaler un arrière gauche comme Arfaoui. L'axe sera constitué de Amamou et probablement Bougatfa, qui revient d'un match de suspension ( ou Allala) avec Gueblia qui évoluera dans une position plus avancée pour appuyer l'entrejeu composé de Dridi, Traoré et Lamine Ba.

Devant, Bilel Mejri et Chihi( ou Ayende) ont de fortes chances d'être alignés d'entrée. Avec un banc bien garni, le staff technique saura certainement effectuer le coaching approprié. Mhamdi, Mideni pour ne citer que ceux-là pourraient donc être incorporés en cours de jeu...