Afrique: Club Africain-Espérance de Zarzis - Plusieurs absences dans les rangs zarzissiens

20 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

L'Espérance sportive de Zarzis sera privée de plusieurs joueurs importants lors de son déplacement face au Club Africain, dans le cadre de la prochaine journée du championnat de Ligue professionnelle 1.

L'équipe zarzissienne, qui vise une deuxième victoire en championnat après sa défaite lors de la précédente journée face à l'Union sportive monastirienne, devra notamment composer sans son gardien Seifeddine Charfi, forfait en raison d'une blessure.

Dans nos archives POINT DE VUE : Locaux ou expatriés ? L'attaquant Hamdi Abidi, auteur de prestations remarquées avec l'équipe, manquera également cette rencontre. Il est suspendu après avoir écopé d'un carton rouge lors de la précédente journée.

De son côté, le Club Africain, dirigé par Maher Kanzari, abordera cette confrontation avec l'objectif de poursuivre ses résultats positifs.

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