Tunisie: Ligue 2 - 17 clubs lèvent l'interdiction de recrutement

20 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Dix-sept clubs de la Ligue professionnelle 2 ont levé la sanction d'interdiction de recrutement, a annoncé dimanche 20 septembre 2026 le membre du bureau fédéral, Belhassen Ben Samra.

Lors d'une conférence de presse, il a précisé qu'un seul dossier reste à régulariser à ce jour, celui de l'Avenir sportif de Kasserine.

De son côté, le président de la Ligue nationale de football professionnel, Walid Ben Mohamed, a confirmé que le championnat de Ligue 2 ne sera pas reporté et débutera comme prévu les 26 et 27 septembre.

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