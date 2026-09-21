Tunisie: Manouba - Un individu faisant l'objet de 27 avis de recherche arrêté à Tebourba

20 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Une patrouille relevant du poste de la Garde nationale de Tebourba a arrêté, samedi soir, un individu âgé de 35 ans, originaire de la région et faisant l'objet de 27 avis de recherche émis par plusieurs unités sécuritaires et instances judiciaires, a indiqué dimanche une source sécuritaire à la TAP.

L'individu faisait l'objet de plusieurs condamnations allant de deux mois à quatre ans de prison, dans des affaires liées notamment à la menace de violence, à l'escroquerie et à l'abandon de famille.

Après consultation du ministère public, les mesures légales nécessaires ont été prises à son encontre. Il sera remis aux autorités judiciaires qui le recherchent, selon la même source.

Cette arrestation intervient dans le cadre des opérations de contrôle menées régulièrement par les forces de sécurité afin de lutter contre les différentes formes de criminalité et les atteintes à l'ordre public.

Au total, cinq personnes faisant l'objet d'avis de recherche ont été interpellées dans le cadre de ces opérations, dont l'individu visé par les 27 avis de recherche.

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