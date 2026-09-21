Tunisie: Impôts - Dernier délai demain pour le dépôt de la déclaration mensuelle

La direction générale des impôts (DGI) a rappelé que demain, lundi 21 septembre 2026, sera le dernier délai pour le dépôt de la déclaration mensuelle pour les personnes concernées et adhérentes au système de déclaration et de paiement des impôts à distance.

Elle a appelé les intéressés à respecter les délais légaux pour le dépôt des déclarations mensuelles et le paiement des impôts dus, via le système de télédéclaration et de paiement à distance.

Ce service s'inscrit dans le cadre des prestations numériques proposées par la DGI afin de faciliter les procédures de déclaration et de paiement à distance au profit des contribuables.

La DGI avait auparavant publié un rappel de cette échéance sur ses plateformes officielles, invitant les personnes concernées à accomplir leurs démarches dans les délais impartis.