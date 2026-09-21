Tunisie: Antibiotiques - Ce que risque le patient en cas d'utilisation sans prescription

La prise d'antibiotiques sans prescription médicale peut provoquer plusieurs effets indésirables, notamment des troubles digestifs, des réactions allergiques parfois graves et des interactions avec d'autres médicaments, tout en favorisant l'apparition de bactéries résistantes aux traitements, a alerté dimanche la Dr Zouheïra Aïchaoui, chargée de l'éducation sanitaire et de l'information à la direction régionale de la Santé de Nabeul.

Lors de son passage sur les ondes de la Radio nationale, la médecin a rappelé que les antibiotiques sont destinés au traitement des infections bactériennes et ne sont pas efficaces contre les infections causées par des virus.

Elle a notamment souligné que les antibiotiques ne permettent pas de traiter les rhumes et ne constituent pas des médicaments contre la toux, la fièvre, les maux de tête ou les douleurs articulaires. "L'antibiotique est un traitement et non un moyen de prévention", a-t-elle insisté.

Des troubles digestifs aux réactions allergiques

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La Dr Aïchaoui a cité parmi les principales complications liées à l'utilisation inappropriée des antibiotiques les douleurs gastriques, les nausées, la diarrhée, les douleurs abdominales et la perte d'appétit.

La prise de ces médicaments sans avis médical peut également entraîner des réactions allergiques se manifestant notamment par des boutons, des éruptions cutanées ou des démangeaisons.

Dans certains cas, ces réactions peuvent être sévères et se traduire par des difficultés respiratoires, des troubles cardiaques ou une perte de connaissance, a-t-elle averti.

La spécialiste a également mis en garde les personnes atteintes de maladies chroniques contre les risques d'interactions entre les antibiotiques et certains autres médicaments qu'elles peuvent prendre.

Elle a ainsi appelé à ne pas recourir aux antibiotiques sans prescription et à respecter strictement les doses et la durée du traitement prescrites par le médecin.

La résistance bactérienne, principal risque à long terme

Au-delà des effets indésirables immédiats, la principale inquiétude liée à l'utilisation anarchique des antibiotiques reste le développement de la résistance aux antibiotiques.

L'utilisation inappropriée ou excessive de ces médicaments peut en effet favoriser la sélection de bactéries résistantes, rendant certains traitements moins efficaces lorsque le patient en a réellement besoin.

La Dr Aïchaoui a, à ce titre, insisté sur l'importance d'utiliser les antibiotiques uniquement lorsqu'ils sont prescrits par un professionnel de santé et conformément aux indications médicales.