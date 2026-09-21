Afrique: Tunisie-Algérie - Une mission économique pour renforcer les partenariats entre entreprises

Une délégation économique tunisienne se rendra à Alger du 22 au 24 septembre 2026, dans le cadre d'une mission organisée par CONECT International, en partenariat avec la Confédération algérienne du patronat citoyen, avec pour objectif de renforcer les relations entre les entreprises des deux pays et d'explorer de nouvelles opportunités de coopération et de partenariat.

Cette mission, qui se tiendra à Alger, intervient dans le cadre des efforts visant à intensifier la coopération économique tuniso-algérienne, notamment dans le secteur privé, à la suite de la signature, en mai 2026 à Tunis, d'un protocole d'accord et de coopération entre la CONECT et la Confédération algérienne du patronat citoyen.

La mission prévoit des rencontres d'affaires bilatérales entre entreprises tunisiennes et algériennes, des sessions de réseautage ainsi que des visites de terrain auprès d'entreprises algériennes. Ces rencontres doivent permettre aux opérateurs tunisiens d'identifier les besoins du marché algérien et d'examiner les possibilités de développement de partenariats commerciaux et d'investissement.

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Selon CONECT International, les secteurs ciblés comprennent notamment les industries manufacturières, le commerce international, l'agriculture et les industries agroalimentaires, les matériaux de construction, la santé et les industries pharmaceutiques, les énergies renouvelables et la transition énergétique, le transport et la logistique, le conseil et les services destinés aux entreprises, ainsi que l'innovation numérique.

Cette initiative s'inscrit dans une dynamique visant à élargir et à consolider le partenariat économique tuniso-algérien, dans un contexte marqué par la diversification des domaines de coopération et l'intérêt des opérateurs économiques des deux pays pour le développement des échanges et la conclusion de nouveaux partenariats.

À travers cette mission, les organisateurs entendent également renforcer les contacts directs entre les hommes d'affaires tunisiens et algériens et identifier de nouvelles opportunités pour les produits et services tunisiens sur le marché algérien, en vue de favoriser davantage les échanges commerciaux et les investissements bilatéraux.