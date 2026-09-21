Tunisie: Pluies - 16 gouvernorats arrosés, jusqu'à 62 mm enregistrés à Sfax

Les précipitations enregistrées durant les dernières 24 heures ont concerné 16 gouvernorats sur 24, à des quantités variables, selon le bulletin sur la pluviométrie publié, dimanche, par l'Institut national de la météorologie (INM). Les gouvernorats les plus arrosés ont été ceux de Sfax, Kasserine et Siliana.
A Sfax, les pluies des dernières 24 heures se sont abattues sur Ramla (62 mm), Jbeniena (28 mm), Menzel Chaker (26 mm), El Amra et Bouthadi (24 mm), Mahres (23 mm), Sakiet Dayer (18 mm), El Hancha, Thyna et Sfax l'Aéroport (17 mm), Ouled Yaneg (15 mm), El Kraten (14 mm), Bir Ali (11 mm), Chaal, Sidi Mansour (10 mm), Al Ghriba et Agarba (9 mm), Agareb (7 mm), Skhira (6 mm), Sfax ville et El Ghraba (5 mm), Thahra et Boughrara ( 4 mm).
A Kasserine les services de l'INM ont recensé 45 mm à Kasserine nord, 44 mm à Majel Bel Abes, 40 mm à Kasserine sud, 25 mm à Feriena, 24 mm à Hassi el Ferid, 18 mm à Hidra, 16 mm à Sbiba, 13 mm à Foussena, 8 mm à Thala, 4 mm à El Ayoun, 3 mm à Jedliane et 1 mm à Sbeïtla.
A Siliana, les quantités de pluies ont atteint 45 mm à Sidi Bourouis, 24 mm au Krib, 21 mm à Gaafour, 4 mm à Siliana et Bouarada, 2 mm à Rouhia et 1 mm à Makther et à la station de Siliana.
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A Gafsa, 45 mm ont été enregistrés à Senad, 22 mm à Chebiba et 10 mm à Zannouch.
Des quantités variables ont par ailleurs été enregistrées Sidi Bouzid avec 16 mm à Meknassi, 14 mm à Regueb, 12 mm à Sidi Bouzid et Bir Lahfay, 11 mm à Menzel Bouzayen, 9 mm à Ouled Haffouz et 3 mm à Jelma.
A Monastir, les quantités de pluies ont atteint 13 mm à Sidi Bennour, 9 mm à Moknine, 7 mm à Bekalta et Mootamar, 6 mm à Sayada-Lamta-Bouhjar et Ksar Hlel, 5 mm à Jammel et Téboulba, 4 mm à Ouerdanine et Zeramdine, 3 mm à Bembla, Monastir l'aéroport, Kssibet Madiouni et Beni Hassen et 2 mm à Sahline.
Plusieurs zones du gouvernorat de Mahdia ont par ailleurs été arrosées. Il s'agit de Hbira (24 mm), Ksour Essef (20 mm), Chebba (18 mm), El Jem (15 mm), Ouled Chamekh (9 mm), Chorbane et Mahdia-Port (8 mm) et Souassi (7 mm). A Sousse, la pluviométrie a été plutôt faible avec 3 mm à Sidi El Hani, 2 mm à Msaken et 1 mm à Chott meriem et Kalaa Kebira.
A Kairouan, l'INM a recensé 22 mm à El Hajeb, 10 mm à Nasrallah, 7 mm à Bouhajla et Sidi Saad, 4 mm à El Alaa, 3 mm à Haffouz et 2 mm à Oueslatia, Kairouan et Barrage El Houareb.
A Jendouba, les quantités de pluies ont atteint 28 mm à Ain Drahem, 4 mm à Tabarka et Barrage Barbara, 3 mm à Beni Mtir et 1 mm à Jendouba et Ghardimaou.
Au kef, plusieurs régions ont été concernées par les dernières pluies. Il s'agit surtout de Kalaat Khasba (15 mm), El Ksour (14 mm), Dahmani et Tajerouine et Seres (7 mm), l'Oued Mallegue (4 mm) et Kalaat Senan (3 mm).
A Béjà, 6 mm ont enregistrés à Nefza, 5 mm à Teboursek et 1 mm à Goubellat. A Bizerte, 10 mm ont été enregsitrés à Tinja, 2 mm à Bizerte et 1 mm à Metline.
Des quantités variables ont par ailleurs été enregistrées sur les gouvernorats du sud-est avec 6 mm à Bir Lahmer, 5 mm à el Ouaara et Tataouine, 2 mm à Dhehiba (Gouvernorat de Tataouine), 5 mm à Médenine et Zarzis, 4 mm à Djerba, Ben Guerdane et Beni khedache et 3 mm à Oualagh (Gouvernorat de Médenine). A Gabès, la pluviométrie la plus importante a été enregistrée à Zarat (9 mm), contre 7 mm à Menzel Habib, 6 mm à Mareth et Dkhilet Toujane, et 4 mm à Zerkine et Sidi Touati.