Tunisie: Troisième schéma directeur - Vers une nouvelle vision stratégique de l'aménagement du territoire

20 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Lors d'un atelier de travail consacré au deuxième district, organisé jeudi dernier dans la capitale, la première phase des travaux d'une étude portant sur l'élaboration du troisième Schéma directeur d'aménagement du territoire (SDAT) a été présentée.

Basma Ksentini, Directrice Générale de l'Aménagement du territoire, a indiqué dans une intervention à la Radio Nationale ce dimanche 20 septembre 2026, que la Tunisie a connu, au cours des vingt années qui se sont écoulées depuis la préparation du précédent schéma directeur, de nombreux changements aux niveaux législatif, institutionnel, économique, urbain, environnemental et climatique.

Elle a ajouté que l'élaboration d'un troisième nouveau schéma directeur, prenant en considération ces mutations, permettra de concevoir une nouvelle vision de l'utilisation de l'espace territorial et de réexaminer les choix antérieurs en matière de répartition des programmes et des grands projets, en particulier ceux relatifs aux infrastructures et aux équipements publics.

Enfin, elle a souligné que ce nouveau projet de schéma directeur sera en phase avec les transformations actuelles, dans le cadre de la révision de nombreux textes législatifs et juridiques.

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