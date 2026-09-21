Tunisie: Jusqu'à 60 mm de pluie attendus - Le Grand Tunis, Nabeul et le Sahel particulièrement concernés

La situation météorologique demeure favorable, dimanche 20 septembre 2026, à des précipitations sur la plupart des régions du pays, selon un bulletin de suivi publié par l'Institut national de la météorologie (INM).

Les pluies seront temporairement orageuses et parfois abondantes, notamment dans l'extrême nord, les gouvernorats du Grand Tunis, Nabeul et la région du Sahel. Les cumuls les plus importants devraient se situer entre 20 et 40 millimètres, avec des quantités pouvant atteindre localement 60 mm.

En fin de journée, les précipitations concerneront également les gouvernorats de Kasserine et de Gafsa, accompagnées localement de chutes de grêle et de vents forts lors du passage des cellules orageuses, précise l'INM.

Dans nos archives La situation du criquet pèlerin en Tunisie sous contrôle, selon le ministère de l'AgriculturePour lundi 21 septembre, des pluies sont encore attendues dans plusieurs régions. Elles seront parfois abondantes dans le Nord, particulièrement à Bizerte, dans le Grand Tunis, à Nabeul et à Zaghouan.

Les précipitations s'étendront ensuite, au cours de l'après-midi, aux régions orientales du Centre et du Sud, selon les prévisions de l'INM.