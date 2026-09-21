Tunisie: ONU - Mohamed Ali Nafti conduira la délégation tunisienne à la 81e Assemblée générale

Sur instructions de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Kaïs Saïed, M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, préside la Délégation tunisienne participant aux travaux du segment de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, qui se tiendra à New York du 22 au 29 septembre 2026, sous le thème : « Restaurer la confiance, gérer la transformation : une ONU au service de tous ».

À cette occasion, M. le Ministre prononcera la déclaration de la République Tunisienne lors du débat général de la 81e session et présentera les positions de la Tunisie ainsi que sa vision sur les principales questions régionales et internationales à l'ordre du jour.

Il prendra également part à plusieurs réunions officielles et manifestations de haut niveau consacrées à un ensemble de dossiers prioritaires sur la scène internationale, notamment le droit au développement, la lutte contre les effets de l'élévation du niveau de la mer, ainsi que la prévention des pandémies, la préparation et la riposte à celles-ci, outre l'Alliance des Civilisations des Nations Unies.

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Dans nos archives La situation du criquet pèlerin en Tunisie sous contrôle, selon le ministère de l'AgricultureDans ce cadre, M. Mohamed Ali Nafti présidera la réunion de coordination des Ministres Arabes des Affaires Etrangères et participera également aux réunions ministérielles régionales et aux réunions des groupes d'appartenance.

En marge de sa participation aux travaux du segment de haut niveau, il tiendra une série d'entretiens bilatéraux avec ses homologues des pays frères et amis ainsi qu'avec des responsables d'organisations internationales, afin d'examiner les moyens de renforcer la coopération avec ces partenaires dans différents domaines, outre

l'échange des points de vue sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun.