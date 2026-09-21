Maroc: Des archéologues dévoilent l'une des plus anciennes fortifications du Maghreb

Au Maroc, les résultats d'une nouvelle campagne de recherches archéologiques menées sur le site d'Oued Bhet, ont été dévoilés le 7 septembre 2026. Les conclusions dévoilent une partie méconnue de l'histoire du Maroc, entre la période du Néolithique et l'âge de bronze.

Les résultats documentés dans la revue spécialisée Libyans Studies mettent en lumière les fouilles menées en 2023, près de vastes structures en pierre, dans la province de Khemisset, située près de la capitale Rabat. Les conclusions montrent que ce complexe a été construit en plusieurs phases : une première construction en argile aurait été édifiée il y plus de 3 500 ans, puis un mur en pierre est ensuite venu renforcer l'ensemble, plusieurs siècles plus tard.

Selon une datation permise grâce à l'analyse de 17 échantillons au radiocarbone, la structure étudiée serait les ruines de la plus vieille fortification connue au Maghreb. Autre découverte présentée dans cette étude réalisée par l'université de Cambridge, le Conseil national de la recherche italien et l'Institut marocain des sciences de l'archéologie : la présence d'un complexe agricole vieux d'au moins 5 000 ans sur près de 10 hectares.

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Des restes de plantes et d'animaux ont laissé penser qu'une communauté vivait bien sur place pour cultiver de l'orge et élever du bétail. Des traces d'une activité humaine sur place, confirmée par la présence de trois haches en pierre polie conservées dans leur position d'origine, faisant d'Oued Beht un foyer d'occupation majeure dans la Préhistoire.