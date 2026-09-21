Afrique: AXA déploie sa première campagne de marque panafricaine et renforce son engagement auprès des communautés

Du film continental incarné par Amani aux bus du BRT de Dakar, jusqu'à une enveloppe d'un million d'euros consacrée à la protection de l'enfance et pilotée depuis le Sénégal, la filiale sénégalaise fait descendre une signature de marque dans le quotidien des populations.

Une campagne pensée en Afrique, pour l'Afrique

AXA Sénégal participe au déploiement de la première campagne de marque panafricaine du Groupe AXA. La campagne repose sur une conviction simple : protéger ne consiste pas seulement à anticiper un risque et à indemniser un sinistre. Protéger, c'est aussi prendre soin, accompagner, et être présent au plus près des réalités de chacun.

Le film de campagne, incarné notamment par Amani, porte cette vision à l'écran. Il raconte une Afrique où la protection se construit au quotidien : dans les liens familiaux, dans l'attention portée aux autres, dans la capacité à agir concrètement quand il le faut. Une lecture de l'assurance profondément humaine, ancrée dans les valeurs et les réalités du continent.

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Pour AXA Sénégal, cette campagne n'est pas un simple relais de communication. Elle est l'occasion de renforcer sa proximité avec les Sénégalais et de donner une traduction locale, visible et vérifiable, à l'ambition du Groupe.

Aller là où les Sénégalais se déplacent : le pari du BRT

Première traduction concrète : une initiative menée avec Dakar Mobilité autour du Bus Rapid Transit. Le BRT fait désormais partie de la routine de milliers de Dakarois. AXA y va à leur rencontre, dans un espace qui n'est ni une agence ni un écran publicitaire classique, mais un moment ordinaire de leur journée.

Le message de ce partenariat tient en une idée : protéger, c'est d'abord être là. Être proche, accompagner et agir là où les populations vivent, travaillent et se déplacent. Une manière, aussi, de rendre la protection tangible et accessible, au-delà des seuls produits et services d'assurance.

De la campagne à l'action : un million d'euros pour la protection de l'enfance

La même conviction trouve sa traduction la plus forte dans l'appel à projets de AXA Atout Coeur, consacré à la protection des enfants face aux violences. Le Sénégal a été retenu pour piloter cette initiative à l'échelle africaine et bénéficiera de la totalité de l'enveloppe d'un million d'euros destinée au pays.

Le Directeur général d'AXA Sénégal, El Hadji Amar Kébé, parle d'un « fléau mondial » dont l'ampleur reste difficile à mesurer, parce qu'il se manifeste rarement au grand jour. « L'État seul ne peut pas faire face », relève-t-il, justifiant l'implication du secteur privé et des organisations de la société civile dans la recherche de réponses adaptées.

La coordinatrice exécutive d'AXA Atout Coeur Sénégal Madame Binetou Wane TALL, maitresse d'oeuvre de l'appel à projets, a défendu devant l'assistance , ce 16 septembre lors du lancement de la nouvelle campagne de marque continentale de AXA, une acception large du métier d'assureur. Protéger ne se limite pas à réparer une fois le dommage survenu, a-t-elle expliqué : c'est aussi rester attentif à ce qui compte pour chacun, prévenir, repérer et « être présent au moment essentiel ».

Elle a ensuite posé la question de la place d'une entreprise dans la gestion des problématiques sociétales et sociales, particulièrement la violence faite aux enfants. Sa réponse tient en cinq mots : écouter, prévenir, protéger, soutenir et financer les initiatives des professionnels.

AXA ne prétend pas se substituer à ceux qui travaillent déjà sur ces questions, mais leur donner les moyens d'aller plus loin, avec un impact plus significatif et plus durable. L'appel à projets vise, selon elle, « celles et ceux qui connaissent les réalités du terrain » et qui se réinventent au quotidien pour continuer à protéger.

L'appel à projets sera ouvert à partir du 30 septembre aux ONG et autres organisations qui pourront soumettre leurs initiatives à travers une plateforme dédiée. Une première sélection sera effectuée par un comité national renforcé par des experts. Les projets retenus bénéficieront ensuite d'un financement sur l'enveloppe globale d'un million d'euros répartie sur une période de 3 ans.

Le montant à attribuer à chaque projet dépendra de la pertinence et de la nature des initiatives proposées, ainsi que des besoins budgétaires présentés par les porteurs de projets.

Un choix qui récompense les équipes locales

Le fait que le Sénégal pilote l'initiative pour le continent n'est pas anodin. Pour le Directeur général, ce choix vient reconnaître le travail mené localement en matière de responsabilité sociétale d'entreprise. « La RSE, la solidarité et nos actions vis-à-vis des populations sont des choses importantes pour nous », déclare-t-il.

En filigrane, c'est aussi une façon d'élargir la notion de performance : AXA veut mesurer son impact auprès des populations qu'il assure, et pas seulement auprès de ses actionnaires et de ses salariés.

Une même ambition, deux niveaux de lecture

Campagne de marque continentale d'un côté, engagement sociétal et soutien aux initiatives locales de l'autre : les deux démarches racontent la même chose. Une marque qui affirme que la protection commence par l'attention portée à l'autre doit le démontrer là où les gens vivent, et pas uniquement à l'écran.

De la campagne à l'action, AXA Sénégal poursuit une même ambition : être proche, protéger et agir.