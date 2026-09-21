Gabon: Mouila - Moughola Mombo Jeanine donne naissance à des triplées et lance un appel à l'aide

Une naissance exceptionnelle, mais qui s'accompagne aujourd'hui d'une situation particulièrement difficile. Moughola Mombo Jeanine a donné naissance à trois magnifiques petites filles, des triplées, au Centre Hospitalier Régional de Mouila, capitale provinciale de la Ngounié.

Après leur naissance, l'état de santé des nouveau-nées a nécessité une prise en charge spécialisée et un suivi médical rapproché. La jeune maman et ses trois bébés ont ainsi été orientés en urgence vers l'hôpital de Bongolo, dans le département de la Louetsi-Wano, afin de bénéficier d'un meilleur accompagnement médical.

Face aux dépenses liées à cette prise en charge, Moughola Mombo Jeanine, qui dit être dépourvue de moyens financiers, lance aujourd'hui un cri de détresse. Elle sollicite le soutien des plus hautes autorités de la République gabonaise, mais également celui des personnes de bonne volonté, afin de lui permettre de faire face aux besoins médicaux et matériels de ses trois nouveau-nées.

Au-delà de la joie que représente l'arrivée de ces trois enfants, cette famille se retrouve confrontée à une situation qui nécessite une mobilisation et une solidarité rapides.

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Toute personne souhaitant apporter son soutien peut contacter la famille au : 066 60 42 03.

Un appel à la solidarité pour permettre à cette jeune maman et à ses trois filles de traverser cette épreuve dans les meilleures conditions possibles.