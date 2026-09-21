Cameroun: Douala - Il poignarde ses parents pour 850 000 F

Douala : Nicolas S., 30 ans, poignarde ses parents à New Town Aéroport. 850 000 F et deux iPhones emportés. Les parents hospitalisés, le fils en fuite.

New Town Aéroport, Douala II. Mercredi, dans la nuit. Nicolas S., 30 ans, soudeur homologué, entre dans la maison de ses parents. Il toque à la porte de leur chambre. Son père, Nicodème, 64 ans, lui reproche ce dérangement nocturne. La conversation dérape.

Nicolas veut de l'argent. Nicodème refuse. Le fils dégaine un couteau.

Sa mère, silencieuse jusque-là, pose une question : « Nicolas, tu veux faire quoi ? » Elle reçoit un coup de couteau aux côtes.

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Le père, poignardé à l'épaule, indique « le petit sac noir ». Nicolas s'en saisit, happe deux iPhones neufs, et disparaît.

Les parents sont à l'hôpital. Le fils est en fuite. Et 850 000 F le fruit d'une vente de cacao ont changé de mains.

Ce que dit le rapport

L'information a été publiée par Cameroon Tribune, sous la signature d'Alliance Nyobia. Elle s'appuie sur les déclarations faites aux policiers par le père et par un chef de bloc du quartier New Town Aéroport, dans l'arrondissement de Douala II.

Les faits sont datés. Mercredi dernier, dans la nuit.

Nicolas S., 30 ans, soudeur homologué, s'introduit dans la maison parentale. Il toque à la porte de la chambre. Son père ouvre. Le ton monte. Nicolas pousse la porte non verrouillée, précise le journal.

Ce qui suit tient en quelques minutes.

La demande d'argent

Tout part d'une demande. Il y a quelques jours, Nicolas sollicite son père pour financer un projet. Nicodème refuse. Il aurait dit : « Je t'ai mis dans une bonne entreprise, tu y as fait des bêtises. Ne compte plus sur moi pour tes faux projets. »

Le père est retraité depuis peu. Il s'est reconverti dans l'agriculture. Il se rend dans son village, dans la région du Centre, pour vendre des récoltes de cacao.

Nicolas, lui, est absent au moment du retour. Mais il appelle le même jour. Il se dit malade, explique qu'il est chez sa petite amie à Bilongué, dans l'arrondissement de Douala III.

Puis il cuisine son père. Nicodème lui aurait affirmé que la vente escomptée n'avait pas eu lieu. « Tu mens ! Tu as vendu ! Je serai là-bas demain », aurait lancé le trentenaire.

Un ami du village lui aurait appris que Nicodème avait gagné 1,7 million de francs CFA en vendant du cacao, et payé ses ouvriers 400 000 F.

La nuit du drame

Mercredi soir, Nicolas débarque. Il entre dans la maison. Il va toquer à la porte de la chambre parentale.

Un échange peu aimable s'ensuit. Le père reproche à son fils ce dérangement nocturne.

Nicolas pousse la porte.

Le père dira aux policiers qu'il a vu les yeux de son fils « particulièrement rouges ». « Faut souvent éviter de me mentir ! » lance Nicolas, avant de poursuivre : « Samuel m'a dit que tu as vendu pour un million sept cent mille, et que tu as donné 400 000 à Amadou et aux autres. Donne-moi l'argent pour mon projet ! »

Nicodème persiste dans son refus.

Nicolas dégaine un couteau. « Je ne suis pas venu m'amuser avec vous ! », prévient-il.

Sa mère, silencieuse jusqu'alors, intervient : « Nicolas, tu veux faire quoi ? »

Pour toute réponse, la dame reçoit un coup de couteau aux côtes. Le sang maternel jaillit, un hurlement aussi.

Face à cette détermination, Nicodème consent à « coopérer ». Mais il n'est pas assez rapide : il reçoit un coup de poignard à l'épaule presque au moment où il indique « le petit sac noir ».

Nicolas s'en saisit et happe aussi les deux iPhones neufs récemment envoyés aux parents par leur fils aîné vivant en Occident.

Puis il disparaît.

L'état des parents

Nicodème et son épouse ont été conduits à l'hôpital. Le journal ne précise pas leur état de santé actuel. Nous n'avons pas pu le vérifier non plus.

Le « porteur de projet » est, lui, porté disparu. Aucune information sur son arrestation éventuelle n'a été publiée à ce stade.

Ce que ce fait divers dit de plus

Un soudeur homologué de 30 ans. Un père retraité qui a tenté de l'installer dans une entreprise. Un fils qui a « fait des bêtises ». Un projet que le père refuse de financer. Une vente de cacao de 1,7 million F. Un fils qui surveille les mouvements de son père. Une intrusion nocturne. Un couteau.

Ce n'est pas une histoire de folie soudaine. C'est une histoire de rancoeur accumulée, de dépendance financière, de rapport de force familial qui a mal tourné.

Le quartier New Town Aéroport, dans le Douala II, est un secteur populaire. Les maisons y sont souvent familiales, partagées, sans serrures intérieures. La promiscuité y rend les conflits d'autant plus visibles et les issues de secours plus rares.

Le contexte plus large

Les faits divers de ce type, au Cameroun, sont régulièrement traités comme des anomalies. Ils sont, statistiquement, plus fréquents qu'on ne le dit.

La violence intrafamiliale liée à l'argent est un phénomène documenté dans les zones urbaines camerounaises. Elle croise trois facteurs : la pression économique sur les jeunes adultes, la dépendance financière intergénérationnelle, et la faiblesse des dispositifs d'accompagnement psychologique.

Le père de Nicolas avait essayé de l'aider. Il l'avait placé dans une entreprise. Cela n'a pas suffi. La suite, les policiers de Douala II la connaissent.

Ce que nous n'avons pas pu vérifier

Nous avons tenté de joindre le commissariat de Douala II. Sans succès à l'heure de publication. L'état de santé actuel de Nicodème et de son épouse n'est pas précisé dans l'article de Cameroon Tribune. Aucune information sur l'arrestation de Nicolas S. n'a été rendue publique. Le montant exact des 1,7 million F provient d'un tiers cité par le journal, non d'une source officielle.

Ces réserves ne changent rien à la gravité des faits rapportés. Elles rappellent simplement que, dans ce type d'affaire, la justice et la presse travaillent souvent avec les mêmes pièces : les déclarations des victimes.

Que s'est-il passé exactement à New Town Aéroport ?

Dans la nuit de mercredi, Nicolas S., 30 ans, a poignardé son père Nicodème et sa mère dans leur chambre, avant de s'enfuir avec 850 000 F et deux iPhones. Les parents ont été hospitalisés.

Pourquoi Nicolas S. a-t-il agressé ses parents ?

Selon les déclarations du père aux policiers, Nicolas exigeait l'argent d'une vente de cacao (1,7 million F) pour financer un projet. Le père refusait. La dispute a dégénéré.

Nicolas S. a-t-il été arrêté ?

Aucune information publique ne le confirme à ce stade. Il est porté disparu selon l'article de Cameroon Tribune.

Où se trouve le quartier New Town Aéroport ?

À Douala, dans l'arrondissement de Douala II, à proximité de l'aéroport international.