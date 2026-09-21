Ethiopie: L'offensive diplomatique du pays porte ses fruits dans la récupération de son patrimoine spolié, Alula Pankhurst

Addis Ababa — Alula Pankhurst a salué les efforts diplomatiques déployés par le gouvernement éthiopien pour récupérer les objets du patrimoine culturalement volés au pays par le pillage, la force ou d'autres moyens illicites.

Mme Pankhurst, chercheuse et membre du Comité national éthiopien pour la restitution du patrimoine,

a souligné que l'Éthiopie avait obtenu des résultats encourageants ces dernières années en renforçant son engagement diplomatique, en améliorant la coordination entre les parties prenantes et en appliquant le principe du « Medemer », ou synergie, pour faciliter le retour des biens du patrimoine culturel.

Dans un entretien exclusif accordé à l'ENA, il a déclaré que de nombreux objets éthiopiens avaient été rapatriés au cours des sept dernières années grâce à des initiatives diplomatiques et à des efforts coordonnés impliquant des institutions gouvernementales, des chercheurs, des organisations de protection du patrimoine et des musées internationaux.

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M. Pankhurst a souligné que les objets du patrimoine soustraits par la force, le pillage ou d'autres moyens illicites devaient être restitués à leurs propriétaires historiques légitimes.

Dans ce contexte, un chercheur britannique et consultant en développement social a déclaré que l'Éthiopie avait intensifié ses efforts pour identifier et récupérer les objets du patrimoine illégalement sortis du pays, y compris les artefacts qui sont par la suite apparus sur les marchés internationaux de l'art et des antiquités.

Selon M. Pankhurst, les autorités éthiopiennes ont, à plusieurs reprises, formulé des objections diplomatiques officielles afin d'empêcher la vente d'objets éthiopiens sur les marchés étrangers.

À la suite de l'annulation de ces ventes, le gouvernement et d'autres parties prenantes ont engagé des discussions avec les parties concernées pour négocier la restitution des objets, parfois par le biais d'accords prévoyant une indemnisation raisonnable et abordable, a-t-il précisé.

M. Pankhurst a également mis en avant les efforts actuellement déployés pour récupérer l'Évangile de l'empereur Tewodros II, qui avait été pillé à Maqdala puis mis en vente à Abu Dhabi par une société autrichienne.

Il a déclaré que le dialogue direct avec les musées internationaux était également devenu un moyen important d'obtenir la restitution du patrimoine éthiopien.

À cet égard, un accord a été conclu avec le Toledo Museum of Art, aux États-Unis, en vue du rapatriement progressif d'environ 380 objets éthiopiens acquis par le musée auprès d'un particulier, a noté M. Pankhurst.

En vertu de cet accord, le musée devrait restituer prochainement deux manuscrits du XVe siècle et trois croix, tandis que les autres objets seront rapatriés par étapes au cours des cinq à dix prochaines années.

M. Pankhurst a déclaré que ces accords témoignaient de l'importance d'un engagement diplomatique soutenu et d'une coopération entre les institutions gouvernementales, les chercheurs, les organismes chargés du patrimoine et les musées internationaux pour la restauration du patrimoine culturel de l'Éthiopie.

Il a ajouté que les efforts de rapatriement actuellement menés contribuaient à la récupération d'objets historiques qui constituent une partie importante de l'identité culturelle et historique de l'Éthiopie.