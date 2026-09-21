Afrique: L'UA et l'ONU réaffirment leurs engagements communs en faveur de la paix, de l'économie et de l'équité en matière de ressources

Addis Ababa — Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, et le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, ont coprésidé une réunion de haut niveau entre l'UA et l'ONU en marge de la 81e Assemblée générale des Nations unies, dans le but d'approfondir la coopération stratégique, de renforcer les cadres de paix et de sécurité, et de faire avancer les réformes financières mondiales en faveur de l'Afrique.

Selon une publication de l'UA sur les réseaux sociaux, cette réunion a réaffirmé l'engagement commun des deux institutions à soutenir les efforts de l'Afrique pour relever les défis structurels et promouvoir un ordre international plus juste. Parmi les principaux sujets abordés figuraient la réforme de l'architecture financière internationale, la viabilité de la dette et la nécessité de veiller à ce que les pays africains tirent davantage profit de leurs ressources minérales essentielles.

Les deux parties ont souligné l'importance stratégique de la coopération entre l'UA et l'ONU, notamment les trois cadres de coopération existants, ainsi que la nécessité de finaliser la feuille de route commune au-delà de 2026. L'Organisation des Nations unies a été réaffirmée comme un partenaire clé de l'UA pour relever les défis en matière de paix et de sécurité sur le continent.

En matière de paix et de sécurité, la réunion a souligné la nécessité de consolider l'architecture africaine de paix et de sécurité, de renforcer la diplomatie préventive et la médiation, et de garantir des ressources suffisantes pour soutenir les solutions menées par l'Afrique face aux défis africains.

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Les discussions ont également porté sur l'évolution de la situation au Sahel, en Libye, au Soudan, au Soudan du Sud, en Somalie et en République démocratique du Congo, notamment le soutien continu à la médiation menée par le Togo en RDC.

La réunion a en outre exprimé sa préoccupation face aux chocs externes, notamment les conflits, les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales et les goulets d'étranglement maritimes, qui exercent une pression supplémentaire sur les économies africaines et la sécurité alimentaire. L'impact potentiel des événements liés au climat a également été souligné.

Les deux parties ont convenu de la nécessité de mesures de suivi concrètes, notamment la finalisation de la feuille de route UA-ONU, les engagements prévus concernant la Libye et le Soudan, l'identification des pays les plus vulnérables à l'insécurité alimentaire et l'élaboration de mesures d'urgence grâce à une coordination et un financement renforcés.