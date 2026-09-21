Tunisie: Les prix à la consommation augmentent de 0,5% au mois d'août 2026

Au cours du mois d'août 2026, l'indice des prix à la consommation en Tunisie a augmenté de 0,5% par rapport au mois de juillet 2026, selon l'Institut National des Statistiques (INS)de ce pays maghrébin.

« Cette hausse s'explique principalement par l'augmentation des prix du groupe Alimentation et boissons de 2,4%, ainsi que des prix du groupe Santé de 0,8% », indique l'INS. Les prix des groupes Enseignement et Restaurants et hôtels ont également augmenté avec un taux identique soit 0,9%. En revanche, les prix de groupe Habillement et chaussures ont diminué de 4,7%, en raison des soldes d'été.

En variation mensuelle, l'augmentation de 2,4% des prix du groupe Alimentation et boissons est due essentiellement à la hausse des prix des oeufs de 12,9%, des prix des viandes de volaille de 11,4%, des prix des légumes de 3,9%, des prix des fruits de 2,2% et des prix des du groupe eaux minérales et boissons de 1,1%.

Selon l'INS, les prix des services de santé ont augmenté de 0,8%, principalement en raison de la hausse des prix des produits pharmaceutiques de 1,3%.

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Sur un mois, cette structure indique que les prix du groupe produits et services d'enseignement augmentent de 0,9% principalement par l'augmentation des prix des services de l'éducation préélémentaire et primaire de 0,9% et des fournitures scolaires de 1,4%.

Par contre, elle note une baisse de 4,7% des prix des produits d'habillement en raison du début de la saison des soldes d'été. En effet, les prix des articles d'habillement baissent de 4,7% et ceux des chaussures de 5,4%.

Le taux d'inflation a atteint 5,4% au mois d'août 2026. « Ce taux s'explique, par l'accélération du rythme de progression des prix du groupe Alimentation (7,8% en août 2026 contre 6,8% en juillet 2026), des prix du groupe Boissons et eaux minérales (3,7% en août 2026 contre 3,1% en juillet 2026), ainsi que par la hausse des prix du groupe Santé (3,4% en aout 2026 contre 2,7% en juillet 2026).

Selon l'INS, le groupe Produits manufacturés et le groupe Services sont les secteurs ayant apporté la plus forte contribution à l'inflation globale soit respectivement 1,8% et 1,4%.

Par régime, le groupe « Non alimentaire libre » et le groupe « Alimentaire libre » sont les groupes ayant apporté la plus forte contribution à l'inflation soit respectivement 2,9% et 2,2%.