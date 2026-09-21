Tunisie: Les prix à la consommation augmentent de 0,5% au mois d'août 2026

21 Septembre 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Au cours du mois d'août 2026, l'indice des prix à la consommation en Tunisie a augmenté de 0,5% par rapport au mois de juillet 2026, selon l'Institut National des Statistiques (INS)de ce pays maghrébin.

« Cette hausse s'explique principalement par l'augmentation des prix du groupe Alimentation et boissons de 2,4%, ainsi que des prix du groupe Santé de 0,8% », indique l'INS. Les prix des groupes Enseignement et Restaurants et hôtels ont également augmenté avec un taux identique soit 0,9%. En revanche, les prix de groupe Habillement et chaussures ont diminué de 4,7%, en raison des soldes d'été.

En variation mensuelle, l'augmentation de 2,4% des prix du groupe Alimentation et boissons est due essentiellement à la hausse des prix des oeufs de 12,9%, des prix des viandes de volaille de 11,4%, des prix des légumes de 3,9%, des prix des fruits de 2,2% et des prix des du groupe eaux minérales et boissons de 1,1%.

Selon l'INS, les prix des services de santé ont augmenté de 0,8%, principalement en raison de la hausse des prix des produits pharmaceutiques de 1,3%.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sur un mois, cette structure indique que les prix du groupe produits et services d'enseignement augmentent de 0,9% principalement par l'augmentation des prix des services de l'éducation préélémentaire et primaire de 0,9% et des fournitures scolaires de 1,4%.

Par contre, elle note une baisse de 4,7% des prix des produits d'habillement en raison du début de la saison des soldes d'été. En effet, les prix des articles d'habillement baissent de 4,7% et ceux des chaussures de 5,4%.

Le taux d'inflation a atteint 5,4% au mois d'août 2026. « Ce taux s'explique, par l'accélération du rythme de progression des prix du groupe Alimentation (7,8% en août 2026 contre 6,8% en juillet 2026), des prix du groupe Boissons et eaux minérales (3,7% en août 2026 contre 3,1% en juillet 2026), ainsi que par la hausse des prix du groupe Santé (3,4% en aout 2026 contre 2,7% en juillet 2026).

Selon l'INS, le groupe Produits manufacturés et le groupe Services sont les secteurs ayant apporté la plus forte contribution à l'inflation globale soit respectivement 1,8% et 1,4%.

Par régime, le groupe « Non alimentaire libre » et le groupe « Alimentaire libre » sont les groupes ayant apporté la plus forte contribution à l'inflation soit respectivement 2,9% et 2,2%.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.