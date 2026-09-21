Afrique de l'Ouest: BRVM - La première cotation de 4 emprunts obligataires de l'Etat du Sénégal de plus de 305 milliards FCFA fixée au 22 septembre 2026

La première cotation à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) des emprunts obligataires intitulés « ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2026- 2029 ", " ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2026-2031 ", " ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2026-2033 " et "ETAT DU SENEGAL 6,95% 2026-2036 ". La diffusion des titres " ETAT DU SENEGAL 6,40% 2026-2029 ", " ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2026- 2031 ", " ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2026-2033 " et " ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2026-2036 « d'un montant de 305,061 milliards de FCFA aura lieu le mardi 22 septembre 2026, ont informé les responsables de la BRVM.

Cette première cotation avait été initialement programmée le 8 septembre 2026 mais a dû être reportée au 22 septembre. Dans le but de financer les besoins de trésorerie prévus dans la Loi de Finances Initiale 2026 et de soutenir les projets stratégiques de l'Agenda National de Transformation « Sénégal Vision 2050 », l'Etat du Sénégal, à travers la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor, avait émis ces quatre emprunts obligataires.

La diffusion de ces titres dans le public au prix de 10 000 FCFA par obligation a eu lieu du 26 février au 25 mars 2026. A l'issue de cette opération, 11 518 878 obligations " ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2026-2029 ", 8 381 328 d'obligations " ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2026-2031 ", 6 205 898 obligations " ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2026-2033 " et 4 399 997 obligations " ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2026- 2036 " avaient été souscrites sur le Marché Financier Régional de l'UEMOA, pour un montant total de 305 061 010 000 FCFA.

La date de jouissance desdites obligations a été fixée au 1er avril 2026. C'est dans le but de permettre les échanges des titres sur le Marché Financier Régional, que les responsables de la BRVM ont programmé la première cotation des emprunts de l'Etat du Sénégal.

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Au-delà de cette cotation, il y a le souci de dynamiser le marché obligataire avec la hausse substantielle de la capitalisation de ce marché. A l'issue de la séance de cotation du vendredi 18 septembre 2026, cette capitalisation se situait à 12 716,310 milliards de FCFA contre 12 715,623 milliards de FCFA la veille, soit une hausse de 687 millions.

Selon les dirigeants de la BRVM, la procédure d'introduction retenue pour la première journée de cotation est la procédure ordinaire avec un cours de référence fixé à 10 000 FCFA. Ainsi, le premier cours de négociation sera déterminé par la confrontation des ordres d'achat et de vente.