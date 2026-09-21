Burkina Faso: Centre de formation des VDP - 12 villages riverains réaffirment leur soutien à la RPP

Les populations des localités environnantes du Centre de formation des Volontaires pour la défense de la Patrie, sis à Badnoogo, ont organisé une marche de soutien au Président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré, samedi 19 septembre 2026.

Le Centre de formation des Volontaires pour la défense de la Patrie (VDP), situé à Badnoogo, a été le carrefour pour les riverains des villages environnants de la localité, lors d'une manifestation de soutien aux actions du Président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré, samedi 19 septembre 2026. Une foule immense composée des populations des villages de Badnoogo 1, Koala, Koanda, Boudtenga, Gonsé, Boasomé, Samandin bilbalogo, Manegsombo, Komkaga, Kuidi, Konyime Sambin, entre autres, ont marché plus de 3 km pour soutenir la vision de la Révolution progressiste populaire (RPP).

Après cette marche, le commandant du Centre de formation des VDP, le chef de bataillon Ousseni Zida, a remercié la population des villages environnants pour leur mobilisation. Il a souhaité que les bénédictions de la population continuent d'accompagner les autorités de l'AES et les forces de défense des trois pays dans leurs efforts pour mettre fin au terrorisme. Le représentant du ministre d'Etat, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le colonel Mathieu Nana, a remercié la population, au nom de la hiérarchie militaire.

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Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Saaba, Adolphe Athanase Thiombiano, a salué la forte mobilisation de la population qui témoigne un acte de patriotisme et de responsabilité citoyenne. Pour lui, le soutien de la population aux FDS et VDP, déployés sur le théâtre des opérations les galvanise. Le PDS de la commune de Saaba a exhorté sa population à adopter les idéaux de la RPP pour changer de comportement. Tour à tour, des notabilités coutumières ont salué les efforts du président du Faso et des forces combattantes. Ils ont fait des invocations pour le retour de la paix.

Des fauteuils, des attestations et des arbres ont été remis aux différents chefs coutumiers des villages environnants de Badnoogo. Le dévoilement des statuts des trois présidents de l'AES à l'entrée du Centre de formation des VDP suivie d'une plantation d'arbre et d'un don de sang ont été les autres activités au programme de la manifestation de soutien aux actions du président du Faso et de l'AES et aux FDS et VDP.