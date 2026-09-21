Burkina Faso: Collaboration ministère de la Sécurité/société civile - Le bilan des actions passé au crible

Le secrétaire général du ministère de la Sécurité, le commandant Ahmed Ouédraogo, a présidé, vendredi 18 septembre 2026 à Ouagadougou, la journée ministérielle de concertations avec les organisations non gouvernementales, les associations de développement et les fondations.

La rencontre annuelle de concertation entre le ministère de la Sécurité et les acteurs de la société civiles s'est tenue le 18 septembre 2026 à Ouagadougou. Elle a permis de faire le bilan de la mise en oeuvre des programmes d'investissement des Organisations non gouvernementales (ONG), Associations de développement (AD) et fondations partenaires du ministère de la Sécurité et formuler des recommandations pour orienter les interventions futures.

Le secrétaire général du ministère de la Sécurité, le commandant Ahmed Ouédraogo, a informé que les ressources financières globales mobilisées pour ces acteurs se sont établis à 4 893 606 992 F CFA en 2025. « Les dépenses exécutées s'élèvent à 3 966 678 696 FCFA, ce qui consacre un taux d'exécution financière global de 81,02 %. Concernant le

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déploiement des projets sur le terrain, le taux d'exécution physique atteint 96,01 % », a-t-il poursuivi. Le commandant Ahmed Ouédraogo a rappelé que toutes les associations qui oeuvrent dans le secteur de la sécurité ont un devoir de redevabilité.

« Elles doivent exécuter leurs programmes d'activités conformément aux orientations et aux priorités du gouvernement par rapport à la vision actuelle de la Révolution progressiste populaire », a-t-il poursuivi.

Pour sa part, le Directeur général des études et des statistiques sectorielles (DGESS) du ministère de la Sécurité, le contrôleur général de police Lassané Bargo, a détaillé la structure technique des interventions évaluées.

« Ce rapport compile à la fois le bilan narratif des opérations et l'accompagnement des actions du ministère sur le terrain, notamment pour la prise en charge des besoins des communautés », a-t-il fait savoir. Selon le DGESS, la répartition des appuis obéit à une nomenclature administrative stricte. « Au ministère de la Sécurité, nous avons cinq programmes budgétaires et l'ensemble des actions sont liées à ces programmes », a informé Lassané Bargo. Selon lui, chaque responsable de programme sectoriel assure le suivi des ONG partenaires qui l'accompagnent.

Les interventions enregistrées au cours de l'exercice concernent des appuis budgétaires directs, des dotations en kits, des projets liés à la sécurité routière ainsi que des actions de réinsertion au profit des populations locales.