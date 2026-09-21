Burkina Faso: Réformes religieuses et coutumières - La population invitée à mieux comprendre la vision de la RPP

Le Front de défense pour la patrie (FDP) a organisé une conférence publique sur les réformes religieuses et coutumières, samedi 19 septembre 2026 à Ouagadougou.

Les organisations de la société civile multiplient les initiatives de sensibilisation et de mobilisation de la population autour des enjeux d'intérêt national.

A cet effet, le Front de défense pour la patrie (FDP) a organisé une conférence publique, samedi 19 septembre 2026 à Ouagadougou, sur le thème :« Réformes religieuses et

coutumières, souveraineté nationale et autonomisation des populations : comprendre les mutations sociales et accompagner la dynamique de refondation nationale ».

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Selon le coordonnateur du FDP, Lassané Sawadogo, cette conférence a pour objectif d'accompagner le capitaine Ibrahim Traoré dans sa démarche de réformes religieuses et coutumières.

Pour lui, il est important de sensibiliser la population, pour l'amener à mieux comprendre la vision et le chemin que les autorités ont emprunté.

« Après la décision des autorités sur les réformes religieuses et coutumières, plusieurs menaces et critiques sur les réseaux sociaux salissent l'image du capitaine Ibrahim Traoré. C'est pourquoi nous avons décidé de sensibiliser cette population », a-t-il soutenu.

La conférence a été animée par plusieurs intervenants à savoir le commandant de la deuxième région militaire, le lieutenant-colonel Lassané Porgo, l'écrivain sémiologue, Dr Dramane Konaté ainsi que le directeur de la règlementation et du suivi des acti-vités religieuses, coutumières et traditionnelles, Andama Bouda.

Favoriser le retour de la cohésion sociale

Abordant sa communication sur la vision de la Révolution progressiste populaire (RPP), le lieutenant-colonel a, dans son message, invité la population à mieux comprendre la vision du capitaine Ibrahim Traoré pour cette révolution et à se l'approprier afin de contribuer pleinement à sa réalisation.

« Plus on comprend, plus on adhère et plus on contribue », a-t-il ajouté.

Dramane Konaté a, quant à lui, développé la contribution des communautés religieuses et coutumières dans la transformation sociale du Burkina Faso. Selon lui, il s'est agi de passer en revue les réformes qui ont été menées dans le domaine de la culture, du patrimoine culturel.

Il a également expliqué que les Journées des coutumes et des traditions ont été instituées, mais qu'une dimension culturelle échappe encore à de nombreuses communautés religieuses, notamment celles issues des religions révélées. Il appartient donc aux communautés religieuses, à son avis, de faire des suggestions et des recommandations, dans la vision de la RPP afin que la laïcité soit la chose la mieux partagée au Burkina Faso.

Il a, par ailleurs, estimé nécessaire de rechercher des points de convergence dans la dynamique collective, en valorisant les valeurs endogènes ainsi que le patrimoine culturel du pays. Cette démarche, foi de Dramane Konaté, devrait contribuer à repositionner le Burkina Faso et à favoriser le retour de la paix et de la cohésion sociale.