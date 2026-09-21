Burkina Faso: IVe édition des Jeux nationaux de la relève sportive - La jeunesse mobilisée à Bobo-Dioulasso pour l'excellence

Le secrétaire général du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Colette Ouédraogo, a officiellement lancé la IVe édition des Jeux nationaux de la relève sportive, le vendredi 18 septembre 2026 au stade général Aboubacar-Sangoulé-Lamizana de Bobo-Dioulasso. Placée sur le thème : « La relève, levier de la révolution sportive pour une jeunesse saine et responsable », la IVe édition de ces jeux nationaux réunit près de 3 000 participants, encadreurs compris.

Pour la 4e fois consécutive, le Ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi (MSJE) organise les Jeux nationaux de la relève sportive. Le Secrétaire général (SG) du MSJE, Collette Ouédraogo, a donné le top départ des compétitions de cette IVe édition, le vendredi 18 septembre 2026 dans la cuvette du stade général Aboubacar-Sangoulé-Lamizana de Bobo-Dioulasso. Venus de huit régions, environ 300 jeunes athlètes prennent part à ces Jeux nationaux de la relève sportive, une compétition qui se veut un cadre de détection, de formation et de préparation des futurs champions du Burkina Faso.

Pour cette édition, les organisateurs entendent davantage mettre l'accent sur la consolidation de la relève nationale, à travers l'identification et l'accompa-gnement des jeunes talents. L'objectif, selon la SG, est de permettre à ces jeunes d'acquérir davantage d'expérience et de se préparer aux exigences des compétitions de haut niveau, notamment sur la scène internationale.

C'est pourquoi elle a invité les jeunes sportifs à faire preuve d'engagement et de détermination dans la recherche de la performance. Mme Ouédraogo les a exhortés à cet effet, à donner le meilleur d'eux-mêmes, tout en respectant les règles et les principes qui fondent l'esprit sportif. Elle a également insisté sur les valeurs de fair-play, de fraternité, de discipline, de patriotisme et de responsabilité. « La performance sportive ne saurait être dissociée du comportement et de la responsabilité du sportif, appelé à être également un modèle pour la jeunesse », a laissé entendre Collette Ouédraogo.

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Assurer la relève sportive

Par ailleurs, elle a rendu hommage aux entraîneurs, encadreurs et autres acteurs qui oeuvrent quotidiennement à la formation des jeunes sportifs. Leur accompagnement, a-t-elle souligné, est déterminant dans la détection, l'éclosion et la préparation des talents appelés à défendre les couleurs nationales dans les compétitions de haut niveau. Après le lancement officiel, les différentes disciplines ont progressivement pris leurs marques. Au lycée Ouezzin-Coulibaly, les matchs de poule ont débuté dans les disciplines du basketball, du volleyball féminin et du handball masculin.

Sur les différentes aires de jeu, les jeunes sportifs ont livré leurs premières batailles avec engagement et détermination. L'ambiance était également à la compétition au stade général Aboubacar-Sangoulé-Lamizana. Les épreuves de lutte par équipes y ont connu leur démarrage avec les phases éliminatoires chez les filles et les garçons. Ces premières oppositions ont permis d'apprécier la combativité des jeunes lutteurs, mais aussi de mesurer le potentiel d'une génération appelée à assurer la relève du sport burkinabè.

Le lendemain, dans la matinée du samedi 19 septembre, les jeunes dames cyclistes sont entrées en lice pour l'épreuve de la course contre-la-montre individuelle. Sur un circuit de 6,600 kilomètres à parcourir en deux tours, Elvine Rose Yaméogo, de la région du Kadiogo, s'est illustrée en réalisant le meilleur chrono. Elle a couvert la distance en 10 minutes 40 secondes pour une vitesse moyenne de 37, 12Km/h. A travers cette compétition, le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi entend faire des Jeux nationaux de la relève sportive un véritable vivier de talents. Une ambition qui vise à assurer une relève capable de porter haut les couleurs du Burkina Faso et de contribuer, par ses performances au rayonnement du sport national.