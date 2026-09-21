Burkina Faso: Campagne agricole humide dans le Nazinon - 144 tonnes de riz attendues dans le bas-fond de Zaptenga 2

Le ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture, de l'Eau, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié, a visité un bas-fond rizicole de 32 ha, à Zaptenga 2 dans la commune de Gogo, dans la région du Nazinon, samedi 19 septembre 2026.

La tournée du ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture, de l'Eau, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié se poursuit, dans le cadre du suivi de la campagne agricole et halieutique 2026-2027. En effet, il a, dans un premier temps, visité un bas-fond rizicole de 32 ha, à Zaptenga 2 dans la commune de Gogo, dans la région du Nazion, samedi 19 septembre 2026. Il avait à ses côtés, le ministre délégué chargé des Ressources animales, Amadou Dicko et la gouverneure du Nazinon, Massadalo Yvette Nacoulma.

La responsable des femmes, Maria Bouda, a présenté au commandant Sombié les résultats de l'aménagement du bas-fond rizicole par la méthode « Tin Toa Soani, aménageons ensemble en langue gulmancema ». Elle a confié que l'emblavure de riz de variété Orylux 6 comporte 460 parcelles et emploie 273 personnes dont 206 femmes et 67 hommes. Maria Bouda a soutenu que 144 tonnes de riz sont attendues avec un bénéfice de 21 069 600 F CFA. Les producteurs ont salué les appuis en intrants, labours, conseils, etc. du gouvernement. Cependant, ils ont déploré l'irrégularité des pluies, l'absence de fonds de roulement, de points d'eau, d'infrastructures de stockage et de transformation, entre autres.

Le ministre d'Etat chargé de l'Agriculture a dit prendre note de leurs doléances. Il leur a proposé d'utiliser pour le moment, les haies d'épines en attendant de clôturer le bas-fond avec du grillage. Après avoir constaté de visu l'état des cultures, il a encouragé les producteurs engagés pour l'autosuffisance et la sécurité alimentaires.

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Le directeur régional de l'agriculture, de l'eau, des ressources animales et halieutiques du Nazinon, Honoré Onadja, a affirmé que la situation des cultures est satisfaisante, malgré les poches de sécheresse observées. « Dans la région, la campagne est prometteuse et nous attendons vraiment de très bons résultats », a-t-il affirmé.

Le bas-fond rizicole de Zaptenga 2, foi de Honoré Onadja, est une réussite grâce à la technique « Tin Toa Soani » utilisée pour maintenir l'eau à travers les diguettes enrochées et les moellons. « Nous avons eu quelques séquences sèches mais la quantité d'eau que nous avons obtenue au cours de cette campagne à la date du 17 septembre 2026, est excédentaire. Il faut dire, il n'y a pas d'impacts sur les cultures », a-t-il assuré.

Des promesses de solutions aux problèmes du monde rural

Dans un second temps, le ministre d'Etat chargé de l'Agriculture, a échangé à bâtons rompus avec les forces vives du Nazinon, notamment les acteurs du monde rural des trois provinces (Bazèga, Nahouri et Zoundwéogo). Tour à tour, les producteurs semenciers, les acteurs des filières lait, bétail-viande, miel, les éleveurs, les maraîchers, les pisciculteurs, les transformatrices des Produits forestiers non ligneux (PFNL) et les exploitants de mais, de blé, se sont exprimés.

Ils ont évoqué, dans l'ensemble, la sécurisation des terres, les appuis en tracteurs, en forages, la réhabilitation de certains barrages, les semences de qualité, l'accès au marché et aux médicaments vétérinaires, les zones pastorales, etc.

Le chef du département chargé de l'agriculture a promis d'apporter des solutions adéquates aux préoccupations soulevées. Il a félicité les acteurs, car ils ont tous souligné les avancées significatives enregistrées avec la Révolution progressiste populaire (RPP). Il les a exhortés à garder la dynamique des efforts déployés et accompagner l'Etat pour l'atteinte des objectifs de l'Offensive agropastorale, halieutique et hydraulique 2026-2028.