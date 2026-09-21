Sénégal: PRA - 3,2 milliards FCFA mobilisés pour soutenir plus de 16 000 ménages ruraux vulnérables

Foundiougne — Une enveloppe de 3,2 milliards de francs CFA a été mobilisée pour soutenir 16 037 ménages ruraux vulnérables, dans le cadre de la troisième phase du Programme de résilience agricole (PRA), a appris l'APS, ce dimanche, de source officielle.

"Pour cette opération, l'Etat du Sénégal a mobilisé une enveloppe globale de 3 milliards 204 millions 400 000 francs, dont 984 millions de francs CFA pour soutenir 4 924 ménages agrosylvopastoraux du département de Foundiougne", a indiqué la ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Marie Angélique Mame Sélbé Diouf.

Elle s'exprimait lors de la cérémonie officielle de lancement de la troisième phase des subventions du PRA, en présence des autorités administratives et territoriales ainsi que des personnalités coutumières et religieuses de la région de Fatick.

"Cette année, ce programme cible 16 037 ménages agrosylvopastoraux et halieutiques des départements de Foundiougne, Guinguinéo, Kaffrine et Ziguinchor, rigoureusement sélectionnés dans le Registre national unique (RNU)", a précisé la ministre, ajoutant que "le montant octroyé à chaque ménage est plafonné à 200 000 FCFA".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Elle a indiqué qu'au-delà du transfert monétaire plafonné à 200 000 francs CFA par ménage, l'Etat s'engage à accompagner les bénéficiaires dans la durée, affirmant que la résilience ne se limite pas au soutien financier. "En effet, des activités de sensibilisation, de coaching collectif et de suivi de la production sont mises en oeuvre pour garantir l'efficacité de cet investissement", a-t-elle précisé

Marie Angélique Mame Sélbé Diouf a rappelé que l'Agenda national de transformation, Sénégal 2050 ambitionne de "bâtir une souveraineté alimentaire autour des secteurs prioritaires de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage".

"C'est précisément dans cette dynamique que s'inscrit le PRA, mis en oeuvre par la Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale (DGPSN)", a-t-elle souligné.

Lancé en 2018, le PRA vise non seulement à apporter une aide ponctuelle, mais à utiliser les outils de la protection sociale adaptative pour faciliter l'accès des ménages ruraux aux intrants agricoles subventionnés, l'objectif étant de renforcer la capacité de ces petits producteurs ruraux à faire face aux aléas climatiques et économiques.

"Ainsi, après deux phases pilotes réussies en 2019 et 2021, et deux phases de mise à l'échelle en 2023 et 2024, nous voilà aujourd'hui à Foundiougne pour le lancement des subventions de la troisième phase du PRA", a déclaré Marie Angélique Mame Sélbé Diouf.

De son côté, le maire de la commune de Foundiougne, Thémokho Ndiaye, a souligné que cette cérémonie intervient dans un contexte où les femmes, particulièrement celles qui vivent dans des situations de vulnérabilité, sont souvent les premières à subir les conséquences des crises économiques, sociales, climatiques et familiales.

"Malgré leur rôle essentiel dans les communautés et dans les économies, beaucoup d'entre elles restent confrontées à des difficultés d'accès aux ressources, aux services sociaux, au financement, à l'emploi et aux opportunités économiques, a-t-il déploré.

Pour lui, le PRA ne doit pas être considéré uniquement comme une réponse aux difficultés. "Il doit également être un outil d'autonomisation, de résilience et d'inclusion sociale et économique", préconise-t-il.