Tunisie: Transport public - Pour un système fluide, performant et sécurisé

Le Président de la République a fait de la réforme du transport public une priorité nationale. L'engagement en faveur d'une stratégie de restructuration et de réhabilitation conforte un tel intérêt. Des réformes qui ont porté, essentiellement, sur la modernisation de l'infrastructure de base, le renouvellement du parc et la garantie d'une meilleure mobilité. L'objectif étant, certes, l'instauration d'un système fiable et bien adapté aux besoins socioéconomiques et environnementaux de la population.

Décidément, on ne se lassera jamais de parler du transport public tellement les défaillances sont de plus en plus profondes et deviennent difficiles à cerner et à corriger. C'est le dysfonctionnement total, notamment au niveau de nos lignes ferroviaires entièrement dépassées.

Tout le monde en convient, en effet, que le parc disponible est, dans une large proportion, à la limite de l'opérationnalité en raison de sa vétusté et du manque d'un système d'entretien et de maintenance fiable et performant, et cela pèse systématiquement sur la qualité des services.

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Ce qui a entraîné ces pannes à répétition, les blocages mécaniques et, donc, l'inconfort des usagers. Un constat désolant qui nécessite une réaction urgente. Surtout que le Chef de l'Etat a fait de la restructuration du secteur et sa modernisation des priorités stratégiques.

Ce qui inquiète encore plus, c'est que les répercussions sont profondes, car face à une telle désorganisation, c'est tout le paysage socioéconomique qui en pâtit.

Tous les analystes s'accordent à affirmer que le dysfonctionnement au niveau de ce secteur stratégique, agit, généralement, sur l'efficacité au travail, perturbe l'opérationnalité des entreprises et crée des entorses au niveau du processus de production, ce qui signifie une perte évidente, de productivité et de rentabilité. Sans parler du coût social et environnemental.

Qualification humaine

Aujourd'hui, les premiers responsables du secteur doivent trouver les parades nécessaires pour inverser la tendance et présenter, comme le recommande, à chaque fois, le Président de la République, une offre de qualité, bien conforme aux besoins réels des usagers.

N'oublions pas qu'un système performant ne repose uniquement pas, comme le confirment certaines études, «sur des véhicules neufs mais sur d'autres paramètres beaucoup plus importants». On parle d'abord de l'efficacité à travers notamment le respect de la régularité et la ponctualité tout comme la garantie d'une bonne fréquence nécessaire à une mobilité fluide, confortable et sécurisée.

On parle aussi de «l'accessibilitéet d'une planification intelligente et intégrée, ou encore de la gouvernance et du financement pérennes».

Et c'est en réponse à toutes ces orientations que le plan de développement 2026-2030 a fait de la restructuration du transport en commun un choix stratégique avec l'ambition de créer un système de mobilité fluide, fiable et à performance durable. Le tout dans le cadre d'une approche globale et intégrée reposant essentiellement sur la justice sociale et l'équilibre régional.

D'ailleurs, faut-il encore le rappeler, une enveloppe de plus de 100 milliards de dinars a été mobilisée pour reconstruire une infrastructure à la hauteur de ces enjeux stratégiques.

Reste que la garantie d'une infrastructure moderne, de qualité et surtout durable ne serait pas possible sans l'engagement d'une mise à niveau ciblée des professionnels et des compétences disponibles. C'est-à-dire un personnel disposant d'une bonne culture du service client et qui soit capable d'assurer la bonne conduite des activités.