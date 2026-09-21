Tunisie: Vidéo promotionnelle « Tunis capitale du tourisme arabe 2027 » - Les précisions du ministère du Tourisme

Le ministère de la Tourisme a affirmé que la vidéo qui circule actuellement sur les réseaux sociaux, présentée comme un spot publicitaire destiné à promouvoir le programme « Tunis, capitale de la tourisme arabe 2027 », n'a aucun lien avec cet événement. Le département a précisé que l'Office National duTtourisme Tunisien (ONTT) n'a réalisé aucun spot publicitaire à cette fin.

En réponse à une question écrite adressée par le député Ahmed Bennour concernant le spot promotionnel lié à « Tunis, capitale du tourisme arabe 2027 », le ministère a indiqué que la séquence en question est un simple « clip vidéo » et non une publicité. Il s'inscrit dans le cadre d'un accord-cadre portant sur la conception et la réalisation de la campagne de promotion du tourisme interne pour les années 2024, 2025 et 2026.

Après coordination avec les services compétents de l'ONTT, le ministère a réitéré que cette vidéo n'a aucun rapport avec le programme « Tunis, capitale du tourisme arabe 2027 ».

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Pour rappel, la Tunisie a été officiellement désignée capitale du tourisme arabe pour l'année 2027 lors de la 28e session du conseil ministériel arabe du Tourisme, tenue à Bagdad les 8 et 9 décembre 2025. Elle a également été élue membre du bureau exécutif du Conseil et vice-présidente.

À l'époque, le ministère de la Tourisme avait souligné, selon l'Agence Tunis Afrique Presse (TAP), que ce choix constituait une reconnaissance à l'échelle arabe des atouts touristiques, culturels et archéologiques de la capitale, ainsi que de ses spécificités dans les domaines des arts, de l'artisanat, du patrimoine et de la création urbaine et architecturale, en plus de son adhésion au réseau des villes créatives de l'UNESCO pour 2026.

Dans le cadre des préparatifs de cet événement d'envergure, le ministère avait annoncé, en décembre 2025, l'ouverture des candidatures pour l'élaboration et la conception du programme de l'événement, adoptant une approche participative visant à refléter l'image d'une Tunisie moderne, diversifiée et ouverte, tout en préservant son cachet civilisationnel et culturel.

Par ailleurs, le ministère avait examiné, en février 2026, l'organisation d'un concours national pour la création d'un logo et d'une identité visuelle dédiés à « Tunis, capitale du tourisme arabe 2027 ».