Tunisie: Les décès sur les routes en hausse de 11,11%

Le nombre de personnes tuées dans des accidents de la circulation en Tunisie a augmenté de 11,11% depuis le début de l'année jusqu'au 18 septembre, par rapport à la même période de 2025, selon les dernières statistiques publiées par l'Observatoire National de la Sécurité Routière (ONSR).

Au total, 3.384 accidents ont été enregistrés depuis le début de l'année, faisant 980 morts et 4.391 blessés, contre 3.986 accidents, 882 morts et 5.299 blessés durant la même période de 2025, précise l'ONSR.

L'inattention et les distractions au volant constituent la principale cause des accidents de la circulation, avec 1.021 accidents recensée, soit près d'un accident sur trois (30,17%). L'excès de vitesse arrive en deuxième position, avec 740 accidents (21,87%), suivie du non-respect de la priorité, à l'origine de 263 accidents (7,77%). La distraction des piétons au moment de traverser la rue figure également parmi les principales causes, avec 258 accidents, soit 7,62% du total.

L'excès de vitesse demeure, toutefois, la première cause des accidents mortels, avec 360 décès, soit 36,73% de l'ensemble des victimes, et 1.021 blessés (23,25%). Les distractions au volant arrivent ensuite avec 177 morts et 1.128 blessés, devant l'inattention des piétons qui a fait 65 morts et 227 blessés.

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Sur le plan régional, le gouvernorat de Tunis arrive en tête avec 403 accidents ayant fait 76 morts et 496 blessés. Il est suivi par le gouvernorat de Mahdia, avec 284 accidents, 47 morts et 349 blessés.

Le gouvernorat de Kébili a enregistré le plus faible nombre d'accidents, avec 43 accidents ayant fait 13 morts et 65 blessés.