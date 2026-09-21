Tunisie: Projet « Idmaj » - Un dispositif qui facilite la réintégration des tunisiens à l'étranger de retour au pays

Le projet « Idmaj », destiné à faciliter la réinsertion économique et sociale des Tunisiens Résidant à l'Etranger, s'inscrit dans une démarche globale nécessitant un accompagnement ciblé. C'est ce qu'a affirmé Naïla Bali, directrice générale de l'Office des Tunisiens à l'Etranger (OTE), lors de la septième édition de l'événement « Forsa Street », qui s'est tenu les 19 et 20 septembre 2026 à la Cité de la Culture à Tunis.

Intervenant à cette occasion, Naïla Bali a précisé que ce programme, mené en coopération avec l'Agence allemande de coopération internationale (GIZ), constitue une étape majeure pour renforcer les mécanismes d'orientation et de conseil en coordination avec les institutions nationales concernées. Elle a également annoncé que l'OTE s'apprête à lancer, dès le mois d'octobre prochain, le système référentiel national unifié.

Cet outil novateur servira de mécanisme pilote pour optimiser l'accueil, l'écoute et l'orientation des rapatriés, facilitant ainsi leur accès aux dispositifs d'emploi et de création de projets.

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Rappelant le rôle de pionnier de l'OTE en matière de gestion des migrations, la directrice générale a souligné l'importance de garantir l'accès à une information actualisée et fiable. Cet accompagnement est assuré de part et d'autre par le corps des attachés sociaux déployés dans les principales capitales étrangères et par le réseau des délégués régionaux répartis sur l'ensemble du territoire tunisien.

Par ailleurs, Naïla Bali a salué la synergie et la coordination étroite entre les institutions nationales et les partenaires internationaux, qualifiant la coopération internationale de levier décisif dans des secteurs clés tels que l'emploi, la mobilité professionnelle, la migration circulaire et la réintégration.

L'OTE a pris part à « Forsa Street » aux côtés de plusieurs organismes nationaux et internationaux spécialisés. L'événement, organisé conjointement par l'Agence Tunisienne de l'Emploi et du Travail Indépendant et le Centre tuniso-allemand d'information pour l'emploi, la migration et la réintégration (CAMER), a permis de valoriser les opportunités de formation, d'éducation et de travail -- tant en Tunisie qu'à l'international, avec un accent particulier sur le marché allemand -- tout en dotant les jeunes des outils nécessaires pour piloter leur parcours professionnel.