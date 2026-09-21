Afrique: L'ESS officialise l'arrivée de l'attaquant nigérian Kingsley Eduwo

20 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

L'Étoile Sportive du Sahel (ESS) a annoncé ce dimanche, via sa page officielle, le renforcement de son effectif avec le recrutement de l'attaquant nigérian Kingsley Eduwo.

Le club sahélien n'a toutefois pas divulgué la durée du contrat liant le joueur de 30 ans à la formation étoilée.

À travers ce transfert, Kingsley Eduwo fait son grand retour dans le championnat tunisien de football. Il a, en effet, déjà porté les couleurs de plusieurs grands clubs du pays : le Club Sportif Sfaxien (avec qui il a remporté la Coupe de Tunisie lors de la saison 2020-2021), l'Espérance Sportive de Tunis (sacré champion de la Ligue 1 professionnelle lors de la saison 2021-2022), ainsi que le Club Africain.

Outre son passage sur les pelouses tunisiennes et nigérianes, le joueur a accumulé une vaste expérience à l'international, le conduisant à évoluer dans les championnats des Émirats arabes unis, du Koweït, d'Algérie, d'Irak et d'Égypte. Sa dernière expérience en date s'est déroulée dans le championnat jordanien sous les couleurs du club d'Al-Ramtha.

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Pour rappel, l'Étoile du Sahel occupe actuellement la dixième place du classement de la Ligue 1 professionnelle, totalisant 4 points après un bilan d'une victoire, un match nul et deux défaites au terme des quatre premières journées de la saison.

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