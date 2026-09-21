Tunisie: Les composants automobiles, un secteur prometteur

LA Tunisie nouvelle poursuit sa marche inexorable vers le développement et le progrès en déployant de grands efforts dans les divers domaines de la dynamique socioéconomique, dont notamment la consolidation des acquis déjà obtenus, à l'instar de la filière des composants automobiles.

En effet, cette branche des industries mécaniques occupe, déjà, la deuxième place dans le continent africain, ce qui explique son rang de pilier stratégique de l'économie du pays, dans la mesure où l'on compte pas moins de 300 entreprises actives, sachant que la majorité d'entre elles a une vocation totalement exportatrice, tout en employant plus de cent mille personnes pour un taux de près de 4% du PIB.

Ainsi, dans le cadre de ladite consolidation, l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation (Apii) vient d'annoncer la présentation des grandes lignes du projet d'une grande société chinoise spécialisée dans la fabrication et l'exportation de faisceaux de câbles et de solutions de protection des câbles qui envisage d'investir dans notre pays.

A noter que le projet chinois porte sur la création d'une unité de production appelée à s'étendre sur une superficie de près de quatre mille mètres carrés, sachant que l'entreprise chinoise est déjà présente dans six pays tout en collaborant avec plusieurs acteurs internationaux majeurs de l'industrie automobile.

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Autant dire que la Tunisie persiste dans sa démarche consistant à diversifier sa coopération à l'échelle régionale et internationale avec de nouvelles visées puisqu'après des résultats probants du partenariat avec les pays de l'Union européenne, il est légitime de vouloir élargir la coopération à d'autres parties dans un esprit gagnant/gagnant et de profit mutuel.

Il est à souligner que la Tunisie est passée du statut de fabricant de composants et de pièces détachées à celui de futur constructeur de véhicules sous des marques tunisiennes, dans un contexte où les deux tiers des nouveaux constructeurs automobiles mondiaux sont des entreprises émergentes, alors que le pays vise à créer des villes industrielles intelligentes avec l'objectif de porter les exportations du secteur des composants automobiles à des paliers supérieurs grâce, notamment, à des investissements de l'équivalent de 300 millions de dollars dans le secteur des véhicules électriques d'ici à 2027 et aux années suivantes, ainsi que la création de 150.000 emplois dans l'ensemble de la filière.

En tout cas, tout plaide pour faire de la Tunisie un hub régional du secteur des composants automobiles à la suite du lancement du Pacte de compétitivité dans le secteur en question par le ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Energie. D'où la nécessité de maintenir l'intérêt en faveur de la promotion de cette industrie prometteuse.