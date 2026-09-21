Tunisie: Nabeul-secteur de la santé - De nouveaux projets pour renforcer les soins de proximité

Le secteur de la santé dans le gouvernorat de Nabeul a connu une forte dynamique au cours des années 2025 et 2026, attestée par de nombreux projets réalisés, en cours de réalisation ou programmés pour un avenir proche dans les domaines des infrastructures, des équipements et des ressources humaines.

Ces projets visent principalement à rapprocher les services de santé des citoyens, à garantir l'accès aux soins de spécialité et à optimiser la gestion du réseau des établissements de santé publique dans un cadre de solidarité et de complémentarité, a déclaré le directeur régional de la santé de Nabeul, Sami Boudaouara, à la TAP.

Le directeur régional a souligné que la réanimation médicale figure parmi les spécialités cruciales ayant bénéficié d'une attention majeure récemment, se traduisant par une augmentation du nombre de lits de réanimation, qui est passé de 13 pour l'ensemble du gouvernorat à 25 lits. Cette hausse fait suite à l'ouverture, en mai 2026, d'un nouveau service de réanimation médicale à l'hôpital Mzali (El Maamouri) doté de 6 lits, qui seront complétés par 4 lits supplémentaires. À cela s'ajoute le renforcement de l'hôpital Tlatli, où un service d'anesthésie-réanimation est en phase d'aménagement et sera équipé de deux lits de réanimation supplémentaires dédiés aux femmes enceintes.

Dans le même contexte, il a indiqué que le service de pédiatrie et de néonatologie de l'hôpital Tlatli a été doté de divers équipements, avec la création d'un service universitaire de chirurgie pédiatrique comprenant quatre médecins universitaires. Cette initiative contribuera à améliorer les prestations médicales de l'hôpital et à alléger la pression sur le service de chirurgie générale de l'hôpital El Maamouri.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sami Boudaouara a également mis en relief l'impulsion majeure qu'ont connue les services d'urgence, la région de Nabeul s'étant dotée en 2025, dans le cadre du programme « Essentielle » (Saha Assiza), de nombreux équipements destinés aux urgences de tous les hôpitaux ainsi qu'aux laboratoires, afin de rapprocher les services des patients et de mieux gérer les situations critiques.

Il a affirmé que l'ouverture d'un nouveau service d'urgences à Takelsa, en mai dernier, constitue l'un des acquis sanitaires les plus notables de la région, répondant aux attentes et aux demandes répétées des habitants tout en consolidant le réseau de médecine d'urgence. Ce service, qui emploie actuellement trois médecins, sera renforcé par deux praticiens supplémentaires pour porter l'effectif à cinq, garantissant ainsi un fonctionnement continu 24h/24, soutenu par un personnel paramédical assurant les services de laboratoire et de radiologie 24h/24.

Le directeur régional de la santé de Nabeul a indiqué que la médecine dentaire a également enregistré un développement remarquable au cours des deux dernières années. Cela se traduit par l'augmentation du nombre d'unités de radiographie panoramique dentaire, passées de 3 unités dans les hôpitaux El Maamouri, Tlatli et Korba en 2024, à 7 unités après l'installation de deux équipements en 2025 aux hôpitaux de Menzel Bouzelfa (Grombalia) et Menzel Temime, en attendant l'installation de deux autres unités à Beni Khalled et Kelibia. Ces équipements permettront une meilleure prise en charge des patients et leur offriront des services de haute qualité.

Il a souligné que cet effort s'est poursuivi par l'extension du réseau de fauteuils dentaires, la région ayant reçu en 2025 six nouveaux fauteuils à Grombalia et Bou Argoub (Baraket El Sahel), ainsi qu'au remplacement d'un fauteuil à Soliman Erriadh.

Dans le même cadre, deux fauteuils dentaires ont été installés à l'hôpital Tlatli -- qui abrite un département universitaire de médecine dentaire -- dont un réservé aux personnes à besoins spécifiques, en plus de la mise à disposition d'un fauteuil dentaire mobile pour la direction régionale en vue des caravanes de santé.

Il a fait savoir que la région sanitaire de Nabeul sera renforcée avant la fin de cette année par trois fauteuils dentaires supplémentaires à Bou Argoub et deux à Tlatli, compte tenu de l'importance de ce département universitaire qui propose diverses prestations, dont la chirurgie dentaire, et qui connaît une forte affluence. Sept autres fauteuils dentaires seront également remplacés dans différents établissements de santé de la région.

Développement de l'infrastructure sanitaire : un pilier pour améliorer et rapprocher les services

Le renforcement de l'infrastructure sanitaire et la réalisation de nombreux projets supervisés par le Conseil régional de Nabeul ont également constitué des axes majeurs de l'action de la direction régionale. Le directeur a souligné le suivi constant de ces projets par la gouverneure de Nabeul, Hana Chouchani, afin de surmonter les difficultés et d'accélérer le lancement de chantiers importants.

La période récente a vu l'achèvement des travaux de rénovation du réseau de chauffage central dans les hôpitaux régionaux El Maamouri (Nabeul) et de Menzel Temime, ainsi que l'extension du centre de soins de santé de base de Dar Chaâbane El Fehri, doté d'une unité de radiologie et d'un laboratoire équipés et pourvus en ressources humaines. Ces services sont opérationnels depuis quelques jours, évitant aux habitants de se déplacer vers les hôpitaux de Nabeul.

M. Boudaouara a noté que le projet de rénovation des ascenseurs de l'hôpital El Maamouri est sur le point de démarrer, le marché ayant été attribué à un entrepreneur pour le remplacement de 10 ascenseurs pour un coût global de 1,6 million de dinars, ce qui améliorera significativement les prestations de l'établissement.

Il a ajouté que le chantier de réaménagement de l'ensemble des circulations intérieures de l'hôpital Tlatli débutera dans les prochains jours, après l'accord sur un calendrier par phases afin de ne pas perturber l'activité de l'hôpital. Estimé à 1,2 million de dinars, ce projet aura des répercussions très positives sur le fonctionnement et les déplacements au sein de l'établissement.

Dans le même registre, l'approvisionnement en eau et en électricité a constitué une priorité : après l'installation d'un réservoir d'eau à l'hôpital Tlatli, un appel d'offres a été lancé pour l'installation de six nouveaux réservoirs (pour un coût total de 1,2 million de dinars) répartis entre Soliman, Hammamet et Kelibia, ainsi que trois réservoirs supplémentaires destinés aux services d'hémodialyse des hôpitaux El Maamouri, Grombalia et Menzel Temime.

Concernant les générateurs électriques, un groupe a été installé à l'hôpital de Kelibia et un autre est en cours d'installation à Hammamet. Par ailleurs, les études pour la rénovation du réseau électrique des hôpitaux de Menzel Temime et Grombalia affichent une progression importante, d'autant plus que ces structures ont été dotées de nouveaux équipements.

Mobilisation de 2,5 millions de dinars pour la mise à niveau et la maintenance des structures de première ligne

Le directeur régional a rappelé l'importance des centres de soins de santé de base, qui constituent la première ligne du système de santé et jouent un rôle clé dans les soins de proximité (consultations, vaccinations, éducation sanitaire et suivi des femmes enceintes), précisant que le gouvernorat de Nabeul compte 116 structures de ce type.

Les visites de terrain et l'évaluation des besoins ont permis d'identifier les priorités de réhabilitation pour 39 structures, pour lesquelles une enveloppe globale de 2,5 millions de dinars a été mobilisée. L'achèvement de l'ensemble de ces travaux est prévu avant la fin de l'année.

Ces chantiers concernent de nombreux centres à travers les délégations de la région, dont certains sont déjà achevés, à l'instar de l'unité de médecine dentaire de Bou Argoub (150 000 dinars) et l'aménagement du centre de Sidi Dhaher (99 000 dinars). Les travaux se poursuivent à Sidi Jdidi (Hammamet) et Bir Bouragba, tandis qu'ils sont achevés à Kelibia ( Hammam El Jebli, Dar Allouch), et ont démarré à El Haouaria, Bir El Jdidi, Beni Ayach (Korba), Essaghlabia (Menzel Temime), Edamous, El Ghriss, Mida et Fartouna, en plus de dix centres de santé de base à Nabeul.