Tunisie: Programme « Raidat » - Une session de formation intensive pour renforcer l'entrepreneuriat féminin

La Direction Générale des Aaffaires de la Femme et de la Famille, relevant du ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Seniors, a organisé les 19 et 20 septembre à Hammamet une session de formation intensive. Destinée aux chefs de service des affaires de la femme et de la famille de divers gouvernorats du pays, cette rencontre portait sur la mise en oeuvre du Programme national d'entrepreneuriat féminin et d'investissement « Raidat ».

Selon un communiqué publié par le ministère, cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts visant à stimuler la contribution des délégations régionales à la promotion de la participation des femmes et des jeunes filles à l'entrepreneuriat, ainsi qu'à améliorer la qualité des services d'orientation, de conseil et d'accompagnement dans ce domaine.

L'objectif de cette session est d'approfondir les connaissances, d'harmoniser les mécanismes d'intervention et de communication concernant le parcours de l'entrepreneuriat féminin, les différentes opportunités offertes par les partenaires, ainsi que les procédures et les étapes de mise en oeuvre du programme « Raidat » -- de l'idée initiale au projet, en passant par l'étude des dossiers et l'accompagnement des promotrices dans la concrétisation de leurs projets.

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Des représentants de l'association Enda Arab Finance, de la Banque tunisienne de solidarité (BTS), de la Banque nationale agricole (BNA) et de la Banque de financement des petites et moyennes entreprises (BFPME) ont pris part à l'animation de cette formation, qui s'est déroulée au centre de vacances et de loisirs pour enfants de Hammamet.

Cette session intervient dans le cadre de l'engagement du ministère à poursuivre l'investissement dans le développement des compétences des responsables des affaires de la femme et de la famille. L'objectif est d'optimiser la qualité des interventions et des services offerts aux femmes et aux jeunes filles désireuses de lancer leurs propres projets, tout en soutenant leur contribution au développement, à l'emploi et à la création de richesses.