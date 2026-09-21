Tunisie: Ben Arous - 1.050 élèves autorisés à passer de l'enseignement privé au public

Quelque 1.050 élèves des collèges et lycées privés de Ben Arous ont obtenu, jusqu'à fin août, l'autorisation de rejoindre des établissements publics, dans le cadre des demandes d'intégration de l'enseignement privé vers l'enseignement public, a indiqué la direction régionale de l'éducation de Ben Arous.

La commission régionale chargée d'examiner ces demandes a donné son accord à ces dossiers, alors que plusieurs autres demandes sont encore à l'étude auprès des services régionaux de l'éducation.

Le nombre d'élèves concernés devrait ainsi augmenter dans les prochaines semaines, compte tenu du nombre important de demandes reçues. Les élèves dont les dossiers sont acceptés seront autorisés à rejoindre les établissements publics qui leur ont été attribués, a précisé la même source.

Par ailleurs, la commission régionale chargée des mesures d'accompagnement pour la rentrée scolaire a examiné 140 demandes présentées par des élèves ayant interrompu leur scolarité. Ces derniers ont bénéficié de mesures leur permettant de reprendre leurs études et de réintégrer les bancs de l'école.

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S'agissant de l'accès aux collèges préparatoires techniques de la région, les services compétents ont également examiné les demandes d'élèves souhaitant intégrer la huitième année technique. Au total, 220 élèves ont été admis dans les établissements concernés.

Ces élèves seront répartis entre les collèges préparatoires techniques de Hammam-Lif, Radès et Ben Arous.

Les collèges préparatoires techniques sont des établissements publics qui dispensent à la fois un enseignement général et une formation pratique et technique. Ils proposent aux élèves, en plus des matières fondamentales telles que l'arabe, les mathématiques et les langues, des enseignements appliqués dans différents domaines techniques et professionnels.

Ces établissements offrent ainsi aux élèves une orientation à dominante technique, leur permettant de développer à la fois leurs connaissances scolaires et leurs compétences pratiques.