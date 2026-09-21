Tunisie: CA - Libérer son potentiel

Pour créer du déséquilibre et ouvrir des espaces face à l'éventuel bloc bas de l'ESZ, le CA devra allier patience, vitesse et précision.

Après avoir engagé le championnat avec deux victoires, en déplacement face à l'ESM et à domicile contre l'ESHS, le CA s'apprête à recevoir l'ESZ, un adversaire qui a franchi un palier ces derniers temps avec une méritoire qualification au tour suivant de la Coupe de la Confédération.

Quel contour clubiste donc aujourd'hui à la réception des Zarzissiens ? De prime abord, le profil de jeu du onze à Maher Kanzari devrait être orienté vers l'offensive via une posture dominatrice, proactive et pourquoi pas intensément rythmée.

A Radès, nul ne doute que le Club Africain cherchera à étouffer immédiatement son adversaire à travers des principes tactiques très marqués, des piliers qui composent généralement ce profil de jeu adopté. Là, on parle forcément de la possession haute et du contrôle territorial avec une formation clubiste qui essayera d'installer rapidement son bloc équipe très haut dans le camp zarzissien.

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Ce faisant, sur ce point, devant le gardien Mouhib Chamekh, les défenseurs auront un rôle important à jouer. Concrètement, les axiaux que sont le Malien Ismaila Simpara et Ammar Abdelhak, voire le Sénégalais Mamadou Diatta, devront franchir régulièrement la ligne médiane pour réduire l'espace d'expression de l'adversaire.

Quant aux latéraux Ghaith Zaâlouni et Houssem Ben Ali, ils devront à leur tour se montrer offensifs, que ce soit en dédoublant sur leur couloir de prédilection ou en se transformant ponctuellement en véritables milieux excentrés pour amener le surnombre et saturer la surface de centres.

Avec 5 joueurs à tempérament offensif ?

Cet après-midi, au stade Hamadi Agrebi, coach Maher Kanzari pourrait pencher pour un système en 4-2-3-1, le même plan qu'il voulait adopter au Hedi Ennaifer face au ST. Ici encore, l'impératif de prendre l'initiative face à l'ESZ entraînerait le coach à aligner cinq joueurs à tempérament offensifs, qu'ils soient milieux ou avants.

En clair, devant le quatuor défensif, l'on retrouverait une première ligne médiane avec la sentinelle gambienne Saidou Khan et le milieu offensif Moataz Zaddem. Juste devant ce tandem, Kanzari pourrait opter pour un trio composé des ailiers Hamza Khadhraoui et du Congolais Philippe Kinzumbi, alors qu'Aymen Harzi opérera dans un rôle hybride de milieu créatif et d'attaquant de soutien.

Voilà pour la tendance, mais rappelons tout de même qu'en vertu des règles concernant les joueurs étrangers en Ligue 1, coach Kanzari ne pourra aligner qu'un maximum de quatre joueurs non-autochtones simultanément sur le terrain et n'inscrire que jusqu'à six joueurs étrangers sur la feuille de match.

Là, en cas de validation du onze pressenti ci-haut, les réservistes éventuellement concernés seraient le piston libyen Oussema Chrimi, le milieu offensif burkinabé Alain Kanté et l'attaquant camerounais Riyan Tetego, un joueur qui peut aussi serrer vers la sphère du terrain.

Enfin, en cas de titularisation d'Ammar Abdelhak dans l'axe, une place se libérerait pour la pointe camerounaise Taddeus Nkeng qui débuterait en lieu et place de Sadok Kadida (ballottage favorable à Kadida). Pour conclure, le technicien clubiste dispose d'autres cordes à son arc avec le milieu offensif Haikel Chikhaoui, le pivot Hamza Laâbidi et l'attaquant Oussema Bouguerra.

Déclencher un pressing agressif dès que le ballon est perdu. Maximiser l'utilisation de la largeur et de la profondeur pour contourner l'éventuel bloc-bas de l'ESZ, et enfin étirer la défense adverse au maximum. Pour forcer le verrou des Zarzissiens, le CA devra non seulement diversifier son animation, mais aussi s'appliquer une discipline de fer dans le dernier tiers du terrain.