Afrique: Éliminatoires CAN 2027 - Les Léopards débutent leur rassemblement à Kinshasa

21 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les Léopards de la RDC ont entamé, dimanche 20 septembre, leur rassemblement à Kinshasa en prévision des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027.

Huit joueurs ont déjà rejoint le quartier général de la sélection congolaise, installé à l'hôtel Hilton, dans la commune de la Gombe.

Il s'agit de :

  • Théo Bongonda
  • Fiston Mayele
  • Nathan Ndimbu
  • Chancel Mbemba
  • Mathieu Epolo
  • Steve Kapuadi
  • Edo Kayembe
  • Afimico Pululu

Le groupe doit être au complet lundi 21 septembre. La première séance d'entraînement est prévue à 17h00 au stade des Martyrs. Elle se déroulera à huis clos.

Deux matches en cinq jours

Pour cette première fenêtre des éliminatoires, la RDC recevra la Guinée équatoriale jeudi 24 septembre à Kinshasa.

Quatre jours plus tard, soit lundi 28 septembre, les Léopards se déplaceront à Harare pour affronter le Zimbabwe lors de la deuxième journée.

Ces deux rencontres constituent les premières échéances de la RDC dans la course à la qualification pour la CAN 2027.

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