Afrique: Éliminatoires CAN 2027 - Les Léopards débutent leur rassemblement à Kinshasa

Les Léopards de la RDC ont entamé, dimanche 20 septembre, leur rassemblement à Kinshasa en prévision des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027.
Huit joueurs ont déjà rejoint le quartier général de la sélection congolaise, installé à l'hôtel Hilton, dans la commune de la Gombe.
Il s'agit de :
- Théo Bongonda
- Fiston Mayele
- Nathan Ndimbu
- Chancel Mbemba
- Mathieu Epolo
- Steve Kapuadi
- Edo Kayembe
- Afimico Pululu
Le groupe doit être au complet lundi 21 septembre. La première séance d'entraînement est prévue à 17h00 au stade des Martyrs. Elle se déroulera à huis clos.
Deux matches en cinq jours
Pour cette première fenêtre des éliminatoires, la RDC recevra la Guinée équatoriale jeudi 24 septembre à Kinshasa.
Quatre jours plus tard, soit lundi 28 septembre, les Léopards se déplaceront à Harare pour affronter le Zimbabwe lors de la deuxième journée.
Ces deux rencontres constituent les premières échéances de la RDC dans la course à la qualification pour la CAN 2027.