Afrique: Éliminatoires CAN 2027 - Les Léopards débutent leur rassemblement à Kinshasa

Les Léopards de la RDC ont entamé, dimanche 20 septembre, leur rassemblement à Kinshasa en prévision des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027.

Huit joueurs ont déjà rejoint le quartier général de la sélection congolaise, installé à l'hôtel Hilton, dans la commune de la Gombe.

Il s'agit de :

Théo Bongonda

Fiston Mayele

Nathan Ndimbu

Chancel Mbemba

Mathieu Epolo

Steve Kapuadi

Edo Kayembe

Afimico Pululu

Le groupe doit être au complet lundi 21 septembre. La première séance d'entraînement est prévue à 17h00 au stade des Martyrs. Elle se déroulera à huis clos.

Deux matches en cinq jours

Pour cette première fenêtre des éliminatoires, la RDC recevra la Guinée équatoriale jeudi 24 septembre à Kinshasa.

Quatre jours plus tard, soit lundi 28 septembre, les Léopards se déplaceront à Harare pour affronter le Zimbabwe lors de la deuxième journée.

Ces deux rencontres constituent les premières échéances de la RDC dans la course à la qualification pour la CAN 2027.