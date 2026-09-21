Ile Maurice: ONG Boon Hwee - Le leadership comme art de décider et d'agir

L'ancien brigadier général des forces armées singapouriennes Ong Boon Hwee animera ce matin à Moka une rencontre consacrée au leadership, en présence du Premier ministre. L'occasion de prolonger à Maurice une réflexion nourrie par l'expérience de Singapour : transformer la vulnérabilité en discipline collective, privilégier l'exécution aux discours et bâtir des institutions capables de durer. Ong Boon Hwee participera, en effet, à la rencontre «Discovering Leadership», prévue à 10 h 30 à l'Auditorium de l'Atal Bihari Vajpayee Institute of Public Service & Innovation.

La rencontre intervient alors qu'Ong Boon Hwee se trouve à Maurice dans le cadre du programme pilote National Initiative for Civic Education (NICE) 2026, réintroduit sous l'égide du Prime Minister's Office. Il avait conçu le concept NICE et contribué à sa mise en oeuvre en 2012.

Dans un entretien accordé à l'express, Ong Boon Hwee avait développé une conception du leadership fondée moins sur le charisme que sur la capacité à transformer une vision en résultats. Pour lui, l'expérience singapourienne repose notamment sur une conviction : la vulnérabilité d'un petit État peut devenir un moteur de discipline, d'innovation et de cohésion, à condition d'être reconnue sans complaisance.

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«Deliberate, decide, do» - réfléchir, décider, agir - résume l'une des idées centrales de sa réflexion. Il insiste notamment sur la qualité de la fonction publique, la méritocratie, la planification intégrée et la capacité des gouvernements à corriger leurs politiques lorsque les faits démontrent qu'elles ne fonctionnent pas.

Le leadership, selon lui, repose également sur la confiance institutionnelle. La prévisibilité des règles, l'intégrité, la compétence administrative et la constance des décisions constituent, dans cette perspective, des actifs aussi importants que les infrastructures.

Cette réflexion prend une dimension particulière à l'heure de l'intelligence artificielle (IA). Ong Boon Hwee estime que l'IA doit être abordée comme un enjeu de gouvernance, et pas uniquement comme une révolution technologique.