Ile Maurice: Serge Clair admis en soins intensifs

L'ancien chef commissaire de Rodrigues et fondateur de l'Organisation du peuple rodriguais (OPR), Serge Clair (photo), est actuellement admis aux soins intensifs du Queen Elizabeth Hospital, à Maurice. Âgé de 86 ans, l'homme politique rodriguais traverse une période de santé délicate.

Contactée hier, la Minority Leader de l'Assemblée régionale de Rodrigues, Franchette Gaspard Pierre-Louis, a confirmé que Serge Clair se trouve toujours aux soins intensifs. Selon ses informations, son état de santé est «plus ou moins stable». La situation est suivie de près à Rodrigues, où Serge Clair demeure une figure historique de la vie politique de l'île.

Ces dernières années, l'ancien homme fort de l'OPR s'était progressivement retiré de la scène politique active. Il avait passé le relais de la direction du parti à Francisco François en 2023, après plusieurs décennies à sa tête. L'Assemblée nationale lui a alors rendu hommage comme au «grand leader historique et honorifique» de l'OPR.

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Né en 1940 à Rodrigues, Serge Clair avait d'abord envisagé une vocation religieuse dans les années 1960 avant de s'engager en politique. En 1976, il fonde l'OPR, avec pour principal combat l'autonomie de Rodrigues. Le parti remportera ses premiers sièges à l'Assemblée nationale en 1982, permettant à Serge Clair d'entrer au Parlement.

Il occupe ensuite le portefeuille de ministre de Rodrigues à plusieurs reprises, notamment de 1982 à 1983 puis de 1987 à 1995. Son nom reste surtout associé au processus ayant conduit à l'autonomie de Rodrigues en 2002. Après la mise en place de l'Assemblée régionale, Serge Clair devient chef commissaire de Rodrigues une première fois de 2003 à 2006, avant de retrouver cette fonction en 2012, qu'il conservera jusqu'en 2022.

À Rodrigues, les nouvelles concernant son état de santé sont donc suivies avec attention, alors que cette figure majeure de l'histoire politique de l'île demeure hospitalisée aux soins intensifs.