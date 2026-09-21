Ile Maurice: Taekwondo - Sheldon Yan Too Sang s'arrête en 8eᣵ de finale

La chance n'a pas souri à Sheldon Yan Too Sang dimanche à Chuncheon. Certes, il avait brillamment débuté le tournoi en passant le 1er tour dans la catégorie U40. Cependant, bien qu'étant à son meilleur niveau, il a buté contre un adversaire très fort lors des huitièmes de finale.

Tout avait pourtant très bien commencé pour le Mauricien. Opposé au Japonais Hidai Higashi au premier tour, il avait eu des notes supérieures à celles de son adversaire lors de l'exécution de ses 2 poomsae (8 720 points contre 8 200 pour le premier puis 8 720 points contre 8 480 pour le second). En obtenant 8 720 points (moyenne des notes sur les 2 poomsae) contre 8 340 récoltés par le Japonais, il s'est qualifié pour le tour suivant. Mais rien ne laissait présager qu'il n'irait pas plus loin que cette 2e étape.

Certes, en huitième de finale, Sheldon Yan Too Sang a eu d'excellentes notes en Corée du Sud. En d'autres circonstances, elles lui auraient permis de se qualifier pour le tour suivant. Lors de ses 2 poomsae, notre représentant a eu la même note, soit 8 960 points. Malheureusement, en deux occasions, le Chinois Yu Xiang Zhu lui a été supérieur : 9 180 pour le premier poomsae et 9 160 pour le second. Ainsi, tout en étant dans une excellente forme, le Mauricien n'a pu, hélas, se qualifier pour les quarts de finale. Yu Xiang Zhu a obtenu la note finale (moyenne des 2 poomsae) de 9 170 points et Sheldon Yan Too Sang celle de 8 960.

A noter que le Chinois Yu Xiang Zhu a remporté le tournoi U40. Sheldon Yan Too Sang, médaillé d'or (en U40) aux JIOI 2023 à Madagascar et aux derniers Jeux d'Afrique en 2024 à Accra n'a pas à rougir de sa contreperformance en Corée du Sud. Il pourra certainement mieux faire dans l'avenir sur le plan international. En attendant, au niveau de l'océan Indien, les JIOI 2027 devraient lui être plus fastes.

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