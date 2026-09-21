Ile Maurice: Osman Mahomed durcit le ton sur les infractions routières

Le ministre des Transports terrestres, Osman Mahomed, a réagi ce lundi 21 septembre, sur sa page Facebook, à l'incident survenu hier à Port-Louis, où une policière a été percutée par un motocycliste lors d'un contrôle routier.

«Je suis très peiné pour la policière, qui était de surcroît en service ! J'espère qu'elle se remettra rapidement de ses blessures», écrit-il.

Le ministre replace cet incident dans un contexte plus large de sécurité routière. Selon lui, le gouvernement se sent «très concerné» depuis un certain temps, alors que près de 50 % des décès sur les routes seraient liés à la conduite sans permis, à la conduite sous l'influence de stupéfiants, ou aux deux combinés.

Osman Mahomed rappelle que l'Assemblée nationale a siégé le 1er septembre, notamment pour permettre l'adoption d'amendements au Road Traffic Act visant à durcir les sanctions contre ces infractions.

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Parmi les mesures évoquées figurent notamment la saisie du véhicule et la disqualification du permis en cas de conduite sous l'influence de stupéfiants, lorsque le conducteur est titulaire d'un permis. Le ministre évoque également des peines «très sévères» pour la conduite sans permis approprié.

«Plusieurs autres amendements ont été apportés à la loi ce jour-là afin de renforcer la sécurité routière, un sujet que le gouvernement prend très au sérieux», ajoute-t-il.

Le Road Traffic (Amendment) Bill 2026 a été adopté par l'Assemblée nationale le 1er septembre. Le texte introduit notamment une infraction spécifique lorsqu'un conducteur sans permis cause la mort d'un autre usager de la route. Dès la première condamnation, l'amende prévue est comprise entre Rs 200 000 et Rs 500 000, tandis que la peine d'emprisonnement peut atteindre cinq ans. L'entrée en vigueur des différentes dispositions se fera toutefois de manière échelonnée, par voie de proclamations officielles.

Lors de la présentation du projet de loi, le ministre avait également cité les chiffres enregistrés au cours des huit premiers mois de l'année, soit 2 205 cas de dépassement du taux d'alcoolémie autorisé et 617 cas de conduite sous l'influence de stupéfiants.

Pour rappel, le motocycliste de 21 ans a été testé positif aux drogues. Les vérifications ont également établi qu'il ne détenait pas de permis de conduire et que sa motocyclette n'était ni assurée ni déclarée. Il a passé la nuit en détention et doit comparaître aujourd'hui devant la cour de district.