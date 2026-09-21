Congo-Brazzaville: Football - Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Kosovo, Lettonie, Norvège, Pologne, Portugal, Russie et Serbie)

21 Septembre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Kosovo, 7e journée, 1re division

Drita l'emporte à Dukagjini (1-2). Avec Raddy Ovouka titulaire.

Quatrième avec 11 points, le champion en titre compte sept points de retard sur le premier et un match en retard à jouer.

Lettonie, 31e journée, 1re division

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Daugavpils rapporte un point de Liepaja (0-0). Taty Ceti Tchibinda est resté sur le banc.

Norvège, 22e journée, 1re division

Rosenborg s'impose 3-1 à Kristiansund. Sous les yeux de Mark Mampassi, resté sur le banc.

Pologne, 9e journée, 1re division

Le Gornik Zabrze prend le point du nul chez le Rotor Lublin (0-0). Sur le banc au coup d'envoi, Yvan Ikia Dimi est entre à la 83e. Averti à la 90e+2.

Pologne, 9e journée, 3e division

Gédéon Nongo est entré à la 73e lors du succès du Stola Wola face à Rzeszów (2-0).

Portugal, 7e journée, 1re division

Le Maritimo Funchal fait match nul à Gil Vicente (1-1). Mons Bassouamina a fait son apparition à la 78e.

Remplaçant, Beni Loussakou Souza est entré à la 65e lors du revers de l'Estrela face à Viseu (0-2). Le score était déjà acquis.

Russie, 12e journée, 2e journée

Le Rotor Volgograd s'impose 2-0 à Tektilshtik. Aligné en défense centrale, Emmerson Illoy Ayyet a été averti à la 71e.

Sans Erving Botoka, blessé, Leningradets coule sur le terrain du Pari NN (0-6).

Serbie, 9e journée, 2e division

Le TSC Topola Backa rapporte un point de son déplacement à Proleter (1-1). Sans Prestige Mboungou.

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