Kosovo, 7e journée, 1re division

Drita l'emporte à Dukagjini (1-2). Avec Raddy Ovouka titulaire.

Quatrième avec 11 points, le champion en titre compte sept points de retard sur le premier et un match en retard à jouer.

Lettonie, 31e journée, 1re division

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Daugavpils rapporte un point de Liepaja (0-0). Taty Ceti Tchibinda est resté sur le banc.

Norvège, 22e journée, 1re division

Rosenborg s'impose 3-1 à Kristiansund. Sous les yeux de Mark Mampassi, resté sur le banc.

Pologne, 9e journée, 1re division

Le Gornik Zabrze prend le point du nul chez le Rotor Lublin (0-0). Sur le banc au coup d'envoi, Yvan Ikia Dimi est entre à la 83e. Averti à la 90e+2.

Pologne, 9e journée, 3e division

Gédéon Nongo est entré à la 73e lors du succès du Stola Wola face à Rzeszów (2-0).

Portugal, 7e journée, 1re division

Le Maritimo Funchal fait match nul à Gil Vicente (1-1). Mons Bassouamina a fait son apparition à la 78e.

Remplaçant, Beni Loussakou Souza est entré à la 65e lors du revers de l'Estrela face à Viseu (0-2). Le score était déjà acquis.

Russie, 12e journée, 2e journée

Le Rotor Volgograd s'impose 2-0 à Tektilshtik. Aligné en défense centrale, Emmerson Illoy Ayyet a été averti à la 71e.

Sans Erving Botoka, blessé, Leningradets coule sur le terrain du Pari NN (0-6).

Serbie, 9e journée, 2e division

Le TSC Topola Backa rapporte un point de son déplacement à Proleter (1-1). Sans Prestige Mboungou.